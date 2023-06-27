Рамзан Кадыров заявил, что была предотвращена попытка украинской ДРГ прорваться в Россию

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Бойцы чеченских подразделений накрыли врага артогнем, заявил Рамзан Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Чеченские подразделения не допустили прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в направлении двух сел в Белгородской области. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Чеченские подразделения предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться в направлении двух сел в Белгородской области», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров добавил, что бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности и предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к их позициям, уничтожив врага.

Ранее немецкий обозреватель Беньямин Хирш призвал президента Украины Владимира Зеленского объясниться после сообщений о том, что напавшие на Белгородскую область украинские диверсанты использовали оружие НАТО. Сейчас в США идет процесс выяснения причин, по которым у украинских бойцов было оружие НАТО. Оно, возможно, было передано Украине в рамках конфликта, передает «Утро.ру».

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Чеченские подразделения не допустили прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в направлении двух сел в Белгородской области. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Чеченские подразделения предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться в направлении двух сел в Белгородской области», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров добавил, что бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности и предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к их позициям, уничтожив врага. Ранее немецкий обозреватель Беньямин Хирш призвал президента Украины Владимира Зеленского объясниться после сообщений о том, что напавшие на Белгородскую область украинские диверсанты использовали оружие НАТО. Сейчас в США идет процесс выяснения причин, по которым у украинских бойцов было оружие НАТО. Оно, возможно, было передано Украине в рамках конфликта, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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