Рамзан Кадыров заявил, что была предотвращена попытка украинской ДРГ прорваться в Россию

27 июня 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Бойцы чеченских подразделений накрыли врага артогнем, заявил Рамзан Кадыров Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чеченские подразделения не допустили прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в направлении двух сел в Белгородской области. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Чеченские подразделения предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться в направлении двух сел в Белгородской области», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров добавил, что бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности и предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к их позициям, уничтожив врага. Ранее немецкий обозреватель Беньямин Хирш призвал президента Украины Владимира Зеленского объясниться после сообщений о том, что напавшие на Белгородскую область украинские диверсанты использовали оружие НАТО. Сейчас в США идет процесс выяснения причин, по которым у украинских бойцов было оружие НАТО. Оно, возможно, было передано Украине в рамках конфликта, передает «Утро.ру».

Чеченские подразделения не допустили прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в направлении двух сел в Белгородской области. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Чеченские подразделения предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться в направлении двух сел в Белгородской области», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров добавил, что бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности и предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к их позициям, уничтожив врага. Ранее немецкий обозреватель Беньямин Хирш призвал президента Украины Владимира Зеленского объясниться после сообщений о том, что напавшие на Белгородскую область украинские диверсанты использовали оружие НАТО. Сейчас в США идет процесс выяснения причин, по которым у украинских бойцов было оружие НАТО. Оно, возможно, было передано Украине в рамках конфликта, передает «Утро.ру».