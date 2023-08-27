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Пермские школы откроют музейные экспозиции о бойцах СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Герои СВО. Тобольск, родственники ветеранов сво
О героях спецоперации детям расскажут в музейных уголках (архивное фото) Фото:

В школах Пермского края создадут специальные экспозиции о героях спецоперации и музейные уголки памяти. Такие планы озвучены в докладе министра образования региона Раисы Кассиной «Основные стратегические ориентиры реализации государственной политики в сфере образования».

«Задача на 2023-2024 учебный год: создание экспозиций, посвященных памяти героев-выпускников, музейные уголки памяти, проведение мероприятий в память о героях», — говорится в документе в разделе «Увековечивание памяти военнослужащих участников СВО». На сегодняшний день в школах установлено более 60 памятных табличек и мемориальных досок.

В докладе также рассказывается, что школьники Прикамья активно оказывают поддержку военным. Подростки заняты изготовлением окопных свечей и маскировочных сетей, пошивом одежды для участников СВО. Так же они отправляют бойцам письма и открытки, участвуют в сборе гуманитарной помощи.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми в рамках выставки «Оружие победы» откроют павильон «Музей СВО». На это потратят 43,3 млн рублей.

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В школах Пермского края создадут специальные экспозиции о героях спецоперации и музейные уголки памяти. Такие планы озвучены в докладе министра образования региона Раисы Кассиной «Основные стратегические ориентиры реализации государственной политики в сфере образования». «Задача на 2023-2024 учебный год: создание экспозиций, посвященных памяти героев-выпускников, музейные уголки памяти, проведение мероприятий в память о героях», — говорится в документе в разделе «Увековечивание памяти военнослужащих участников СВО». На сегодняшний день в школах установлено более 60 памятных табличек и мемориальных досок. В докладе также рассказывается, что школьники Прикамья активно оказывают поддержку военным. Подростки заняты изготовлением окопных свечей и маскировочных сетей, пошивом одежды для участников СВО. Так же они отправляют бойцам письма и открытки, участвуют в сборе гуманитарной помощи. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми в рамках выставки «Оружие победы» откроют павильон «Музей СВО». На это потратят 43,3 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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