Пермские школы откроют музейные экспозиции о бойцах СВО

В школах Пермского края создадут специальные экспозиции о героях спецоперации и музейные уголки памяти. Такие планы озвучены в докладе министра образования региона Раисы Кассиной «Основные стратегические ориентиры реализации государственной политики в сфере образования».
«Задача на 2023-2024 учебный год: создание экспозиций, посвященных памяти героев-выпускников, музейные уголки памяти, проведение мероприятий в память о героях», — говорится в документе в разделе «Увековечивание памяти военнослужащих участников СВО». На сегодняшний день в школах установлено более 60 памятных табличек и мемориальных досок.
В докладе также рассказывается, что школьники Прикамья активно оказывают поддержку военным. Подростки заняты изготовлением окопных свечей и маскировочных сетей, пошивом одежды для участников СВО. Так же они отправляют бойцам письма и открытки, участвуют в сборе гуманитарной помощи.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми в рамках выставки «Оружие победы» откроют павильон «Музей СВО». На это потратят 43,3 млн рублей.
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