В мэрии Перми готовится громкое увольнение

Глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин рискует стать первым чиновником, которого уволит новый мэр города Эдуард Соснин. Источники URA.RU в политэлитах сообщают, что Дробинин уйдет в ближайшее время. К нему накопились претензии у краевых властей и лично у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
«Главная претензия заключается в том, что у Дробинина нет заинтересованности в решении хозяйственных вопросов. Он не устраняет замечания, которые ему поступают», — говорит источник.
Собеседник агентства отмечает, что вопрос с увольнением практически решен. Хотя не исключает, что Дробинин вдруг резко изменит поведение и докажет, что является профессионалом своего дела. «Но вряд ли: за два года не смог, как за неделю успеет?» — говорит источник.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. В пресс-службе мэрии Перми заявили, что не располагают информацией об увольнении Дробинина.
Дмитрий Дробинин был назначен главой Индустриального района в 2021 году. Это назначение было предметом торга между ним и краевой администрацией. Дробинин, бывший министр промышленности и торговли, баллотировался в депутаты заксобрания по округу №25. Он снял свою кандидатуру, уступив дорогу советнику гендиректора «Уралхима» Радмиру Габдуллину.
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