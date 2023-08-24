В мэрии Перми готовится громкое увольнение

Глава Индустриального района Перми Дробинин оставит должность из-за претензий губернатора

25 августа 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Увольнение главы района пройдет в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин рискует стать первым чиновником, которого уволит новый мэр города Эдуард Соснин. Источники URA.RU в политэлитах сообщают, что Дробинин уйдет в ближайшее время. К нему накопились претензии у краевых властей и лично у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Главная претензия заключается в том, что у Дробинина нет заинтересованности в решении хозяйственных вопросов. Он не устраняет замечания, которые ему поступают», — говорит источник. Собеседник агентства отмечает, что вопрос с увольнением практически решен. Хотя не исключает, что Дробинин вдруг резко изменит поведение и докажет, что является профессионалом своего дела. «Но вряд ли: за два года не смог, как за неделю успеет?» — говорит источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. В пресс-службе мэрии Перми заявили, что не располагают информацией об увольнении Дробинина. Дмитрий Дробинин был назначен главой Индустриального района в 2021 году. Это назначение было предметом торга между ним и краевой администрацией. Дробинин, бывший министр промышленности и торговли, баллотировался в депутаты заксобрания по округу №25. Он снял свою кандидатуру, уступив дорогу советнику гендиректора «Уралхима» Радмиру Габдуллину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин рискует стать первым чиновником, которого уволит новый мэр города Эдуард Соснин. Источники URA.RU в политэлитах сообщают, что Дробинин уйдет в ближайшее время. К нему накопились претензии у краевых властей и лично у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Главная претензия заключается в том, что у Дробинина нет заинтересованности в решении хозяйственных вопросов. Он не устраняет замечания, которые ему поступают», — говорит источник. Собеседник агентства отмечает, что вопрос с увольнением практически решен. Хотя не исключает, что Дробинин вдруг резко изменит поведение и докажет, что является профессионалом своего дела. «Но вряд ли: за два года не смог, как за неделю успеет?» — говорит источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. В пресс-службе мэрии Перми заявили, что не располагают информацией об увольнении Дробинина. Дмитрий Дробинин был назначен главой Индустриального района в 2021 году. Это назначение было предметом торга между ним и краевой администрацией. Дробинин, бывший министр промышленности и торговли, баллотировался в депутаты заксобрания по округу №25. Он снял свою кандидатуру, уступив дорогу советнику гендиректора «Уралхима» Радмиру Габдуллину.