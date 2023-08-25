Жители города ХМАО остались без горячей воды из-за строительства четырехполосой дороги

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Жители улицы Магистральной в Югорске считают, что строительство дороги стало причиной отключения горячей воды Фото:

Жители улицы Магистральной в Югорске (ХМАО) пожаловались, что остались без горячей воды из-за строительства четырехполосой дороги. Они рассказали корреспонденту агентства, что уже три недели из крана течет только холодная вода.

«Летом 2023 года на улице Магистральной начали строить четырехполосную дорогу, которую неразумно делать в нашем районе с низким трафиком. В начале августа из-за строительства дороги отключили горячее водоснабжение: с 4 августа сидим без горячей воды», — рассказала жительница Югорска.

Агентство обратилось в МУП «Югорскэнергогаз» за объяснением. «Горячее водоснабжение в домах по улице Магистральной не отключали. У домов № 1, 5 и 7 нет горячей воды по техническим причинам: владельцам нужно установить новые газовые котлы. Установка нового оборудования для жителей бесплатна, для этого им необходимо обратиться к главному инженеру „Югорскэнергогаза“», — сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Ранее URA.RU писало, что жители частного сектора Югорска (ХМАО) выступили против строительства четырехполосной трассы в их районе. Они считают, что широкая дорога пройдет близко к домам, а в некоторых местах захватит дворы.

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Жители улицы Магистральной в Югорске (ХМАО) пожаловались, что остались без горячей воды из-за строительства четырехполосой дороги. Они рассказали корреспонденту агентства, что уже три недели из крана течет только холодная вода. «Летом 2023 года на улице Магистральной начали строить четырехполосную дорогу, которую неразумно делать в нашем районе с низким трафиком. В начале августа из-за строительства дороги отключили горячее водоснабжение: с 4 августа сидим без горячей воды», — рассказала жительница Югорска. Агентство обратилось в МУП «Югорскэнергогаз» за объяснением. «Горячее водоснабжение в домах по улице Магистральной не отключали. У домов № 1, 5 и 7 нет горячей воды по техническим причинам: владельцам нужно установить новые газовые котлы. Установка нового оборудования для жителей бесплатна, для этого им необходимо обратиться к главному инженеру „Югорскэнергогаза“», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Ранее URA.RU писало, что жители частного сектора Югорска (ХМАО) выступили против строительства четырехполосной трассы в их районе. Они считают, что широкая дорога пройдет близко к домам, а в некоторых местах захватит дворы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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