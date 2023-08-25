В городе ХМАО произошел всплеск заболеваемости коронавирусом среди детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Жизнь с вирусами». Челябинск, вирус, коронавирус, covid, ковид
Юные югорчане находятся на домашнем лечении под присмотром врачей Фото:

В детскую поликлинику Радужного (ХМАО) в течение недели поступили сразу несколько детей с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в медицинском учреждении.

«За несколько дней в поликлинике выявили около 6 детей, больных коронавирусом. Некоторые из них поступили с симптомами гриппа, некоторые обратились к педиатру вообще по другому поводу, но при взятии ПЦР-теста у пациентов выявили «корону», — рассказал корреспонденту агентства инсайдер.

В поликлинике лишь частично подтвердили данную информацию. «Выявлено трое пациентов с коронавирусом. Между собой они никак не связаны, дети поступили в разные периоды времени, с перерывом больше недели», — пояснила заведующая педиатрией Виктория Ольшанская. Врач рассказала, что на данный момент дети находятся на домашнем лечении под контролем специалистов поликлиники.

Предположительно, причиной массовой заболеваемости вирусом послужило возвращение семей с детьми из отпусков. В окружном отделении Роспотребнадзора корреспонденту URA.RU сообщили, что рост заболеваемости COVID-19 по этой причине в начале учебного года неизбежен. Однако, по заверению специалистов, коронавирус, по тем клиническим проявлениям, которые существуют на данный момент — не более чем сезонный ОРВИ.

Ранее URA.RU писало о том, что в осенний период в России ожидается рост заболеваемости новым штаммом коронавируса. По словам иммунолога, в зоне риска находятся те люди, которые не были заражены «Омикроном», вариантом которого является «Эрис».

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В детскую поликлинику Радужного (ХМАО) в течение недели поступили сразу несколько детей с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в медицинском учреждении. «За несколько дней в поликлинике выявили около 6 детей, больных коронавирусом. Некоторые из них поступили с симптомами гриппа, некоторые обратились к педиатру вообще по другому поводу, но при взятии ПЦР-теста у пациентов выявили «корону», — рассказал корреспонденту агентства инсайдер. В поликлинике лишь частично подтвердили данную информацию. «Выявлено трое пациентов с коронавирусом. Между собой они никак не связаны, дети поступили в разные периоды времени, с перерывом больше недели», — пояснила заведующая педиатрией Виктория Ольшанская. Врач рассказала, что на данный момент дети находятся на домашнем лечении под контролем специалистов поликлиники. Предположительно, причиной массовой заболеваемости вирусом послужило возвращение семей с детьми из отпусков. В окружном отделении Роспотребнадзора корреспонденту URA.RU сообщили, что рост заболеваемости COVID-19 по этой причине в начале учебного года неизбежен. Однако, по заверению специалистов, коронавирус, по тем клиническим проявлениям, которые существуют на данный момент — не более чем сезонный ОРВИ. Ранее URA.RU писало о том, что в осенний период в России ожидается рост заболеваемости новым штаммом коронавируса. По словам иммунолога, в зоне риска находятся те люди, которые не были заражены «Омикроном», вариантом которого является «Эрис».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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