Иммунолог предсказал новую волну коронавируса

Иммунолог Волчков: осенью в России будет активно распространяться новый штамм коронавируса
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В России будет расти число заболевших новой мутации коронавируса, отметил Павел Волчков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России осенью может начаться новая волна коронавируса. Это связано с распространением мутации «Омикрона». Об этом заявил иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Новая волна COVID-19 достигнет своего максимума осенью. Будут заболевать те люди, которые не были заражены «Омикроном», вариантом которого является «Эрис», — заявил Павел Волчков в разговоре с «Газета.ру». Заболеть могут также дети, которые были рождены между волнами коронавируса.

Волочков отметил, что заболеваемость «Эрисом» будет расти в ближайшей перспективе. Однако он также напомнил, что новый штамм коронавируса принципиально не отличается от Омикрона.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России были выявлены первые случае заражения «Эрисом». По официальным данным, число заболевших достигло 17. Такая статистика приводится за период с апреля по август.

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В России осенью может начаться новая волна коронавируса. Это связано с распространением мутации «Омикрона». Об этом заявил иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Новая волна COVID-19 достигнет своего максимума осенью. Будут заболевать те люди, которые не были заражены «Омикроном», вариантом которого является «Эрис», — заявил Павел Волчков в разговоре с «Газета.ру». Заболеть могут также дети, которые были рождены между волнами коронавируса. Волочков отметил, что заболеваемость «Эрисом» будет расти в ближайшей перспективе. Однако он также напомнил, что новый штамм коронавируса принципиально не отличается от Омикрона. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России были выявлены первые случае заражения «Эрисом». По официальным данным, число заболевших достигло 17. Такая статистика приводится за период с апреля по август.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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