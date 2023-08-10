Иммунолог предсказал новую волну коронавируса

В России осенью может начаться новая волна коронавируса. Это связано с распространением мутации «Омикрона». Об этом заявил иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
«Новая волна COVID-19 достигнет своего максимума осенью. Будут заболевать те люди, которые не были заражены «Омикроном», вариантом которого является «Эрис», — заявил Павел Волчков в разговоре с «Газета.ру». Заболеть могут также дети, которые были рождены между волнами коронавируса.
Волочков отметил, что заболеваемость «Эрисом» будет расти в ближайшей перспективе. Однако он также напомнил, что новый штамм коронавируса принципиально не отличается от Омикрона.
В России осенью может начаться новая волна коронавируса. Это связано с распространением мутации «Омикрона». Об этом заявил иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Новая волна COVID-19 достигнет своего максимума осенью. Будут заболевать те люди, которые не были заражены «Омикроном», вариантом которого является «Эрис», — заявил Павел Волчков в разговоре с «Газета.ру». Заболеть могут также дети, которые были рождены между волнами коронавируса. Волочков отметил, что заболеваемость «Эрисом» будет расти в ближайшей перспективе. Однако он также напомнил, что новый штамм коронавируса принципиально не отличается от Омикрона. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России были выявлены первые случае заражения «Эрисом». По официальным данным, число заболевших достигло 17. Такая статистика приводится за период с апреля по август.