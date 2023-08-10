Иммунолог предсказал новую волну коронавируса Иммунолог Волчков: осенью в России будет активно распространяться новый штамм коронавируса 10 августа 2023 в 17:58 Размер текста - 17 + В России будет расти число заболевших новой мутации коронавируса, отметил Павел Волчков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России осенью может начаться новая волна коронавируса. Это связано с распространением мутации «Омикрона». Об этом заявил иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Новая волна COVID-19 достигнет своего максимума осенью. Будут заболевать те люди, которые не были заражены «Омикроном», вариантом которого является «Эрис», — заявил Павел Волчков в разговоре с « Газета.ру ». Заболеть могут также дети, которые были рождены между волнами коронавируса. Волочков отметил, что заболеваемость «Эрисом» будет расти в ближайшей перспективе. Однако он также напомнил, что новый штамм коронавируса принципиально не отличается от Омикрона. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России были выявлены первые случае заражения «Эрисом». По официальным данным, число заболевших достигло 17. Такая статистика приводится за период с апреля по август. В России осенью может начаться новая волна коронавируса. Это связано с распространением мутации «Омикрона». Об этом заявил иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Новая волна COVID-19 достигнет своего максимума осенью. Будут заболевать те люди, которые не были заражены «Омикроном», вариантом которого является «Эрис», — заявил Павел Волчков в разговоре с «Газета.ру». Заболеть могут также дети, которые были рождены между волнами коронавируса. Волочков отметил, что заболеваемость «Эрисом» будет расти в ближайшей перспективе. Однако он также напомнил, что новый штамм коронавируса принципиально не отличается от Омикрона. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России были выявлены первые случае заражения «Эрисом». По официальным данным, число заболевших достигло 17. Такая статистика приводится за период с апреля по август. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям