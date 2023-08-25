Мальчик может передвигаться на черном велосипеде
В Тюмени пропал 14-летний подросток. О местонахождении мальчика неизвестно с 24 августа. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».
«Пропал подросток! Семенов Игорь Игоревич 2009 года рождения 24 августа в дневное время вышел из дома и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке поисковиков.
Мальчик был одет в темно-зеленую толстовку с капюшоном, черные спортивные брюки серые кроссовки с красной символикой. На голове была темно-синяя кепка. Сообщить какую-либо информацию о пропавшем можно по номерам 02, 102, 29-10-40 и 8-932-32-39-911.
Ребенок пропал 24 августа
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