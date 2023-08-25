В Тюмени пропал подросток. Фото

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Повседневная жизнь, весна. Москва, школьник, подросток, рюкзак, велосипед, bmx
Мальчик может передвигаться на черном велосипеде Фото:

В Тюмени пропал 14-летний подросток. О местонахождении мальчика неизвестно с 24 августа. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».

«Пропал подросток! Семенов Игорь Игоревич 2009 года рождения 24 августа в дневное время вышел из дома и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке поисковиков.

Мальчик был одет в темно-зеленую толстовку с капюшоном, черные спортивные брюки серые кроссовки с красной символикой. На голове была темно-синяя кепка. Сообщить какую-либо информацию о пропавшем можно по номерам 02, 102, 29-10-40 и 8-932-32-39-911.

Ребенок пропал 24 августа
Ребенок пропал 24 августа

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В Тюмени пропал 14-летний подросток. О местонахождении мальчика неизвестно с 24 августа. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «Пропал подросток! Семенов Игорь Игоревич 2009 года рождения 24 августа в дневное время вышел из дома и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке поисковиков. Мальчик был одет в темно-зеленую толстовку с капюшоном, черные спортивные брюки серые кроссовки с красной символикой. На голове была темно-синяя кепка. Сообщить какую-либо информацию о пропавшем можно по номерам 02, 102, 29-10-40 и 8-932-32-39-911.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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