В СК рассказали о ходе расследования крушения самолета Пригожина

25 августа 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

Самолет упал в Тверской области (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Следственным комитетом России расследуется крушение самолета в Тверской области, в котором мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин. Для установления личностей десяти погибших проводятся экспертизы, изъяты бортовые самописцы. Об этом сообщила официальный представителю СК РФ Светлана Петренко. «В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Следствием изъяты бортовые самописцы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По словам следователей, были изъяты предметы и документы, необходимые для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены судебные экспертизы. Следствие проверит все возможные версии. Самолет Embraer Legacy с десятью пассажирами на борту потерпел крушение 23 августа. Он упал в Тверской области. Тела погибших еще не опознали. По предварительным данным, среди них был Евгений Пригожин. Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с крушением самолета и возможной гибелью бизнесмена, отметил, что у основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина была сложная судьба.

Следственным комитетом России расследуется крушение самолета в Тверской области, в котором мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин. Для установления личностей десяти погибших проводятся экспертизы, изъяты бортовые самописцы. Об этом сообщила официальный представителю СК РФ Светлана Петренко. «В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Следствием изъяты бортовые самописцы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По словам следователей, были изъяты предметы и документы, необходимые для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены судебные экспертизы. Следствие проверит все возможные версии. Самолет Embraer Legacy с десятью пассажирами на борту потерпел крушение 23 августа. Он упал в Тверской области. Тела погибших еще не опознали. По предварительным данным, среди них был Евгений Пригожин. Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с крушением самолета и возможной гибелью бизнесмена, отметил, что у основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина была сложная судьба.