Мэр Ханты-Мансийска раскрыл, когда дадут отопление

Глава Ханты-Мансийска Ряшин: отопление в жилых домах включат в первой половине сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Тепло в квартирах жителей Ханты-Мансийска появится не позднее 10 сентября Фото:

В жилых домах Ханты-Мансийка отопление включат не позднее 10 сентября. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин.

«На объекты социального значения тепло подадут не позднее 1 сентября. В многоквартирных жилых домах батареи начнут нагреваться не позднее 10 сентября», — написал мэр в своем telegram-канале.

Подготовка к отопительному сезону ведется по отработанному алгоритму. Это позволят не допускать перебоев в подаче тепла. В городе уже сформированы аварийные бригады на случай возможных повреждений инженерных сетей.

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В жилых домах Ханты-Мансийка отопление включат не позднее 10 сентября. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин. «На объекты социального значения тепло подадут не позднее 1 сентября. В многоквартирных жилых домах батареи начнут нагреваться не позднее 10 сентября», — написал мэр в своем telegram-канале. Подготовка к отопительному сезону ведется по отработанному алгоритму. Это позволят не допускать перебоев в подаче тепла. В городе уже сформированы аварийные бригады на случай возможных повреждений инженерных сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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