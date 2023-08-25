Мэр Ханты-Мансийска раскрыл, когда дадут отопление

Тепло в квартирах жителей Ханты-Мансийска появится не позднее 10 сентября
В жилых домах Ханты-Мансийка отопление включат не позднее 10 сентября. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин.
«На объекты социального значения тепло подадут не позднее 1 сентября. В многоквартирных жилых домах батареи начнут нагреваться не позднее 10 сентября», — написал мэр в своем telegram-канале.
Подготовка к отопительному сезону ведется по отработанному алгоритму. Это позволят не допускать перебоев в подаче тепла. В городе уже сформированы аварийные бригады на случай возможных повреждений инженерных сетей.
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