Bloomberg: конфликт на Украине окажется в тупике в 2023 году

25 августа 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

Украина не сможет переломить ситуацию на фронте в свою пользу, следует из материала агентства Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2023 году Украина окажется в тупиковом положении во время противостояния с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Публично Киев и его союзники отрицают, что в этом году военный конфликт зайдет в тупик. Однако в частном порядке некоторые чиновники предупреждают, что это становится все более вероятным, поскольку успехи достигаются медленно», — говорится в публикации . В материале отмечается, что Киев вряд ли сможет переломить ситуацию на фронте в свою пользу. По сообщению Минобороны РФ, Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли добиться существенных успехов на поле боя. В The New York Times отмечали, что это произошло из-за неправильной тактики. Из-за сложной ситуации на фронте Украина запретила журналистам посещать передовую. На фоне провального украинского наступления идет продвижение российской армии в Харьковской области. Армия России продвигается в направлении Купянска. Группировка «Запад», которая работает на этом направлении, успешно отражает украинские атаки, передает RT.

В 2023 году Украина окажется в тупиковом положении во время противостояния с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Публично Киев и его союзники отрицают, что в этом году военный конфликт зайдет в тупик. Однако в частном порядке некоторые чиновники предупреждают, что это становится все более вероятным, поскольку успехи достигаются медленно», — говорится в публикации. В материале отмечается, что Киев вряд ли сможет переломить ситуацию на фронте в свою пользу. По сообщению Минобороны РФ, Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли добиться существенных успехов на поле боя. В The New York Times отмечали, что это произошло из-за неправильной тактики. Из-за сложной ситуации на фронте Украина запретила журналистам посещать передовую. На фоне провального украинского наступления идет продвижение российской армии в Харьковской области. Армия России продвигается в направлении Купянска. Группировка «Запад», которая работает на этом направлении, успешно отражает украинские атаки, передает RT.