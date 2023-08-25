Bloomberg: конфликт на Украине окажется в тупике в 2023 году

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, stock
Украина не сможет переломить ситуацию на фронте в свою пользу, следует из материала агентства Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В 2023 году Украина окажется в тупиковом положении во время противостояния с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Публично Киев и его союзники отрицают, что в этом году военный конфликт зайдет в тупик. Однако в частном порядке некоторые чиновники предупреждают, что это становится все более вероятным, поскольку успехи достигаются медленно», — говорится в публикации. В материале отмечается, что Киев вряд ли сможет переломить ситуацию на фронте в свою пользу.

По сообщению Минобороны РФ, Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли добиться существенных успехов на поле боя. В The New York Times отмечали, что это произошло из-за неправильной тактики. Из-за сложной ситуации на фронте Украина запретила журналистам посещать передовую.

На фоне провального украинского наступления идет продвижение российской армии в Харьковской области. Армия России продвигается в направлении Купянска. Группировка «Запад», которая работает на этом направлении, успешно отражает украинские атаки, передает RT.

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В 2023 году Украина окажется в тупиковом положении во время противостояния с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Публично Киев и его союзники отрицают, что в этом году военный конфликт зайдет в тупик. Однако в частном порядке некоторые чиновники предупреждают, что это становится все более вероятным, поскольку успехи достигаются медленно», — говорится в публикации. В материале отмечается, что Киев вряд ли сможет переломить ситуацию на фронте в свою пользу. По сообщению Минобороны РФ, Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли добиться существенных успехов на поле боя. В The New York Times отмечали, что это произошло из-за неправильной тактики. Из-за сложной ситуации на фронте Украина запретила журналистам посещать передовую. На фоне провального украинского наступления идет продвижение российской армии в Харьковской области. Армия России продвигается в направлении Купянска. Группировка «Запад», которая работает на этом направлении, успешно отражает украинские атаки, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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