Почему для ВС РФ важен Купянск

ВС РФ продолжают наступление на Купянск

14 августа 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Купянск важен для ВС РФ как крупный логистический центр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские вооруженные силы продолжают наступление на купянском направлении. Купянск имеет стратегическое значение для российской армии, поэтому его важность трудно переоценить. URA.RU подробно рассказывает о том насколько важно контролировать этот город В городе Купянск, который располагается на реке Оскол, находится крупный железнодорожный узел с несколькими станциями. Также там есть промышленные предприятия, включая молочноконсервный комбинат, мясокомбинат, машиностроительный завод, пивоваренный завод, хлебзавод и завод железобетонных конструкций.

Населенный пункт является важным логистическим центром, поэтому ВСУ регулярно перебрасывают туда подкрепление. Продвижение ВС РФ в направлении Купянска создает много сложностей для украинцев. ВСУ вынуждены перебрасывать войска в непосредственной близости от фронтовой линии, что означает, что они находятся в зоне досягаемости российской авиации.

Также город имеет стратегическое значение для российской армии и играет важную роль в дальнейшем продвижении в Харьковской области. ВС РФ, двигаясь вперед на купянском направлении, принимает инициативу в свои руки и создает условия для более эффективного наступления. Это также помогает снять напряжение с других участков фронта, где украинские вооруженные силы уже несколько месяцев наступают безуспешно.

Оскольская операция, направленная на выход на рубеж реки Оскол на всем протяжении ее левого берега, имеет стратегическое значение. Это позволит укрепить фронт, улучшить положение Белгородской области и севера ЛНР, а также поможет украинским войскам на юге, вынуждая ВСУ перебрасывать резервы из других районов. Ранее жителям Купянского района Харьковской области предложили эвакуироваться на безопасные территории, так как российские войска наступают в сторону города с целью прорвать украинскую оборону. Расстояние до Купянска составляет всего семь километров, и жители, у которых есть родственники в РФ, ждут возвращения российских войск. Наступление происходит в неподходящий момент ВСУ, когда украинские вооруженные силы пытаются прорвать российскую оборону на юге. Также ВС РФ успешно отразили шесть контратак со стороны ВСУ на купянском направлении за последние сутки, передает Life .

Российские вооруженные силы продолжают наступление на купянском направлении. Купянск имеет стратегическое значение для российской армии, поэтому его важность трудно переоценить. URA.RU подробно рассказывает о том насколько важно контролировать этот город Ранее жителям Купянского района Харьковской области предложили эвакуироваться на безопасные территории, так как российские войска наступают в сторону города с целью прорвать украинскую оборону. Расстояние до Купянска составляет всего семь километров, и жители, у которых есть родственники в РФ, ждут возвращения российских войск. Наступление происходит в неподходящий момент ВСУ, когда украинские вооруженные силы пытаются прорвать российскую оборону на юге. Также ВС РФ успешно отразили шесть контратак со стороны ВСУ на купянском направлении за последние сутки, передает Life.