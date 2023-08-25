Baza: в московских аэропортах объявили план «Ковер»

26 августа 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

На московский регион идет атака БПЛА, пишут telegram-каналы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во всех московских аэропортах объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы на вылет и на прилет. Об этом пишет telegram-канал Baza. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного объекта. Все гражданские самолеты должны совершить посадку или выйти из опасной зоны.

Во всех московских аэропортах объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы на вылет и на прилет. Об этом пишет telegram-канал Baza. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного объекта. Все гражданские самолеты должны совершить посадку или выйти из опасной зоны.