Baza: в московских аэропортах объявили план «Ковер»

На московский регион идет атака БПЛА, пишут telegram-каналы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во всех московских аэропортах объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы на вылет и на прилет. Об этом пишет telegram-канал Baza.
План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного объекта. Все гражданские самолеты должны совершить посадку или выйти из опасной зоны.
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