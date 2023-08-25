25 августа 2023

Baza: в московских аэропортах объявили план «Ковер»

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, летное поле, самолет, сотрудники аэропорт
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Во всех московских аэропортах объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы на вылет и на прилет. Об этом пишет telegram-канал Baza.

План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного объекта. Все гражданские самолеты должны совершить посадку или выйти из опасной зоны.

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Во всех московских аэропортах объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы на вылет и на прилет. Об этом пишет telegram-канал Baza. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного объекта. Все гражданские самолеты должны совершить посадку или выйти из опасной зоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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