Компания из Китая обсудила закупку зерна с курганскими властями

26 августа 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Во время встречи обсуждались варианты поставки зерна из Курганской области в Китай Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти провели совещание с компанией Xinjiang Maikang Biological Co., Ltd (Китай, занимается производством и переработкой импортного зерна), во время которого был поднят вопрос о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса Курганской области (АПК). Генеральный директор предприятия Гао Джиган заинтересовался закупкой зерновых и масличных культур из региона, сообщается в пресс-службе торгово-промышленной палаты Курганской области. «Интерес Гао Джигана направлен на закупку зерновых и масличных культур. Во время совещания обсуждались варианты закупки и поставки зерна из Курганской области в Китай», — сообщается в официальной группе торгово-промышленной палаты в соцсети «ВКонтакте». На встрече присутствовали замгубернатора региона по экономической политике Сергей Гаврин, директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев, заместитель начальника курганского таможенного поста Алексей Костюченко. Также совещание посетили представители аграрного сектора экономики и руководитель курганского отделения Россельхознадзора Елена Пшеничникова.

Курганские власти провели совещание с компанией Xinjiang Maikang Biological Co., Ltd (Китай, занимается производством и переработкой импортного зерна), во время которого был поднят вопрос о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса Курганской области (АПК). Генеральный директор предприятия Гао Джиган заинтересовался закупкой зерновых и масличных культур из региона, сообщается в пресс-службе торгово-промышленной палаты Курганской области. «Интерес Гао Джигана направлен на закупку зерновых и масличных культур. Во время совещания обсуждались варианты закупки и поставки зерна из Курганской области в Китай», — сообщается в официальной группе торгово-промышленной палаты в соцсети «ВКонтакте». На встрече присутствовали замгубернатора региона по экономической политике Сергей Гаврин, директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев, заместитель начальника курганского таможенного поста Алексей Костюченко. Также совещание посетили представители аграрного сектора экономики и руководитель курганского отделения Россельхознадзора Елена Пшеничникова.