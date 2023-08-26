Россияне стали чаще брать кредиты «до зарплаты»

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В июне 2023 года люди оформляли практически в 2,8 раз больше краткосрочных займов, чем в июне 2022 Фото:

В России летом 2023 года возросло количество краткосрочных кредитов до зарплаты, по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков.

«Количество выдач краткосрочных займов летом 2023 года показало рост более чем в два раза (+102%) к аналогичному периоду 2022 года», — сказал Петков РИА Новости. Он добавил, что в июне 2023 года люди оформляли практически в 2,8 раз больше (+177%) краткосрочных займов, чем в том же месяце прошлого года.

В июне российские депутаты предложили ограничить число микрозаймов на одного человека до двух-трех. Такие меры объяснили тем, что это поможет защитить часть людей от дополнительного бремени. Менеджер продукта МФО (Микрофинансовые организации) в компании «Сравни» Александр Кудрявцев рассказал URA.RU о главной ошибке после оформления кредита. По его словам уклонение от общения с кредитными организациями является основной ошибкой при невозможности оплатить задолженность.

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В России летом 2023 года возросло количество краткосрочных кредитов до зарплаты, по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. «Количество выдач краткосрочных займов летом 2023 года показало рост более чем в два раза (+102%) к аналогичному периоду 2022 года», — сказал Петков РИА Новости. Он добавил, что в июне 2023 года люди оформляли практически в 2,8 раз больше (+177%) краткосрочных займов, чем в том же месяце прошлого года. В июне российские депутаты предложили ограничить число микрозаймов на одного человека до двух-трех. Такие меры объяснили тем, что это поможет защитить часть людей от дополнительного бремени. Менеджер продукта МФО (Микрофинансовые организации) в компании «Сравни» Александр Кудрявцев рассказал URA.RU о главной ошибке после оформления кредита. По его словам уклонение от общения с кредитными организациями является основной ошибкой при невозможности оплатить задолженность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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