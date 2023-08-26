Россияне стали чаще брать кредиты «до зарплаты»

26 августа 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

В июне 2023 года люди оформляли практически в 2,8 раз больше краткосрочных займов, чем в июне 2022 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России летом 2023 года возросло количество краткосрочных кредитов до зарплаты, по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. «Количество выдач краткосрочных займов летом 2023 года показало рост более чем в два раза (+102%) к аналогичному периоду 2022 года», — сказал Петков РИА Новости. Он добавил, что в июне 2023 года люди оформляли практически в 2,8 раз больше (+177%) краткосрочных займов, чем в том же месяце прошлого года. В июне российские депутаты предложили ограничить число микрозаймов на одного человека до двух-трех. Такие меры объяснили тем, что это поможет защитить часть людей от дополнительного бремени. Менеджер продукта МФО (Микрофинансовые организации) в компании «Сравни» Александр Кудрявцев рассказал URA.RU о главной ошибке после оформления кредита. По его словам уклонение от общения с кредитными организациями является основной ошибкой при невозможности оплатить задолженность.

В России летом 2023 года возросло количество краткосрочных кредитов до зарплаты, по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. «Количество выдач краткосрочных займов летом 2023 года показало рост более чем в два раза (+102%) к аналогичному периоду 2022 года», — сказал Петков РИА Новости. Он добавил, что в июне 2023 года люди оформляли практически в 2,8 раз больше (+177%) краткосрочных займов, чем в том же месяце прошлого года. В июне российские депутаты предложили ограничить число микрозаймов на одного человека до двух-трех. Такие меры объяснили тем, что это поможет защитить часть людей от дополнительного бремени. Менеджер продукта МФО (Микрофинансовые организации) в компании «Сравни» Александр Кудрявцев рассказал URA.RU о главной ошибке после оформления кредита. По его словам уклонение от общения с кредитными организациями является основной ошибкой при невозможности оплатить задолженность.