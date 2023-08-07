Финансист назвал главную ошибку после оформления кредита

Финансист Кудрявцев призвал не бегать от банка при просрочке кредита

Важно самостоятельно проверять не были ли оформлены на вас займы мошенниками, сказал Александр Кудрявцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Уклонение от общения с кредитными организациями является главной ошибкой при невозможности оплатить задолженность. Об этом URA.RU сообщил менеджер продукта МФО (Микрофинансовые организации) в компании «Сравни» Александр Кудрявцев, поскольку только кредитор может помочь выйти из ситуации.

«Микрозаймы и кредитные карты не опасны, если заемщик планирует выполнить взятые на себя обязательства перед финансовой организацией. Важно внимательно изучить договор, взвесить свои возможности по обслуживанию долга, понимать, из каких источников будет его погашение в случае ухудшения финансовой ситуации», — сказал Александр Кудрявцев.

Финансист объяснил, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не погрязнуть в долгах и не стать жертвой мошенников.