Финансист назвал главную ошибку после оформления кредита

Уклонение от общения с кредитными организациями является главной ошибкой при невозможности оплатить задолженность. Об этом URA.RU сообщил менеджер продукта МФО (Микрофинансовые организации) в компании «Сравни» Александр Кудрявцев, поскольку только кредитор может помочь выйти из ситуации.
«Микрозаймы и кредитные карты не опасны, если заемщик планирует выполнить взятые на себя обязательства перед финансовой организацией. Важно внимательно изучить договор, взвесить свои возможности по обслуживанию долга, понимать, из каких источников будет его погашение в случае ухудшения финансовой ситуации», — сказал Александр Кудрявцев.
Финансист объяснил, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не погрязнуть в долгах и не стать жертвой мошенников.
- Кредитор должен иметь достаточный стаж работы на рынке, а главное — иметь соответствующую лицензию. К примеру, микрофинансовые организации должны состоять в соответствующем реестре, который ведет Банк России. Проверить наличие компании в реестре можно на сайте регулятора.
- Условия займа в разных компаниях нужно сравнивать, внимательно изучить условия договора и рассчитать сумму переплаты с учетом комиссий и стоимости дополнительных услуг. Важно обращать внимание на сумму доступного займа, сроки действия сделки, размер процентной ставки, наличие комиссий, а также наличие акций и скидок.
- В случае невозможности расплатиться по своим обязательствам важно не уклоняться от взаимодействия со своим кредитором. Это основная ошибка, которую может совершить заемщик. Нужно как можно раньше поставить в известность своего кредитора о невозможности выплаты долга и совместно выработать оптимальный выход из ситуации (пролонгация, рефинансирование, реструктуризация).
- График платежей в договоре должен учитывать даты поступления доходов. Задержки по оплате плохо отразятся на кредитной истории. Поэтому нужно планировать график так, чтобы к моменту взноса по займу или кредитной карте у вас были необходимые средства. Лучше делать взнос заблаговременно, чтобы не допускать просрочек, поскольку обработка платежей в банке может занимать какое-то время.
- Периодически хотя бы раз в год стоит проверять свою кредитную историю. Делается это для того, чтобы удостовериться, что бюро кредитных историй получило информации о ваших займах и кредитных картах, на вас не были оформлены займы и кредиты мошенниками.
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