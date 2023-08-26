Посольство РФ начало действовать из-за задержанного в Финляндии по запросу Киева командира «Русича»

Посольство РФ пообещало решить вопрос с задержанным в Финляндии командиром «Русича»

26 августа 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Воислав Торден попал в тюрьму 23 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посольство России в Финляндии стало помогать российскому командиру Яну Петровскому (настоящее имя Воислав Торден), который является руководителем российской разведгруппы «Русич». Об этом сообщили в представительстве МИД РФ в Хельсински. Ранее Торден был задержан в Финляндии по запросу Украины. «После поступления личного обращения Воислава Тордена 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни», — передает информацию telegram-канал посольства России в Финляндии. В филиале российского МИДа отметили, что на данный момент командир отряда «Русич» находится в тюрьме в городе Вантаа. Вопрос о передаче Тордена России будет решен в ближайшие дни. Сам Торден был задержан 23 августа при попытке вылететь из Финляндии. Торден — один из командиров разведгруппы «Русич». Его арестовали за его деятельность на территории восточной Украины 2014—2015 годов. О задержании настаивал Киев. Также Торден находится в санкционных списках США и ЕС. К тому же есть информация, что Торден имеет связи с ЧВК «Вагнер». После ареста Тордена «Русич» объявил, что покидает зону спецоперации. Они вернутся на поле боя после возвращения российского командира на родину, передает «Коммерсант». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Посольство России в Финляндии стало помогать российскому командиру Яну Петровскому (настоящее имя Воислав Торден), который является руководителем российской разведгруппы «Русич». Об этом сообщили в представительстве МИД РФ в Хельсински. Ранее Торден был задержан в Финляндии по запросу Украины. «После поступления личного обращения Воислава Тордена 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни», — передает информацию telegram-канал посольства России в Финляндии. В филиале российского МИДа отметили, что на данный момент командир отряда «Русич» находится в тюрьме в городе Вантаа. Вопрос о передаче Тордена России будет решен в ближайшие дни. Сам Торден был задержан 23 августа при попытке вылететь из Финляндии. Торден — один из командиров разведгруппы «Русич». Его арестовали за его деятельность на территории восточной Украины 2014—2015 годов. О задержании настаивал Киев. Также Торден находится в санкционных списках США и ЕС. К тому же есть информация, что Торден имеет связи с ЧВК «Вагнер». После ареста Тордена «Русич» объявил, что покидает зону спецоперации. Они вернутся на поле боя после возвращения российского командира на родину, передает «Коммерсант».