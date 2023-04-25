Сбежавшего экс-командира ЧВК «Вагнер» осудят в Норвегии

Андрей Медведев предстанет перед норвежским судом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Бывший командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев предстанет перед судом в Норвегии, где ранее получил политическое убежище. Медведев устроил драку в баре и оказал сопротивление приехавшей полиции. Он также обвиняется в незаконном ношении пневматического оружия.

«В частности, он устроил драку возле бара Осло 22 февраля. Когда прибыла полиция, говорится в обвинительном заключении, Медведев оказал сопротивление при аресте и ударил ногой по крайней мере одного офицера», — передает агентство Reuters. Медведев не признает вину по всем предъявленным обвинениям, кроме ношения пневматического оружия. Ему может грозить до трех лет тюремного заключения.

Медведев был командиром в одной из структур ЧВК «Вагнер». В январе он бежал в Норвегию, где попросил о политическом убежище. В феврале он был арестован за драку.

Ранее Норвегия выслала из страны российских дипломатов. Правительство страны заявило, что они занимались деятельностью, противоречащей дипломатическому статусу. Всего было выслано 15 человек, передает «Царьград».