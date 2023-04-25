Сбежавшего экс-командира ЧВК «Вагнер» осудят в Норвегии

Бывший командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев предстанет перед судом в Норвегии, где ранее получил политическое убежище. Медведев устроил драку в баре и оказал сопротивление приехавшей полиции. Он также обвиняется в незаконном ношении пневматического оружия.
«В частности, он устроил драку возле бара Осло 22 февраля. Когда прибыла полиция, говорится в обвинительном заключении, Медведев оказал сопротивление при аресте и ударил ногой по крайней мере одного офицера», — передает агентство Reuters. Медведев не признает вину по всем предъявленным обвинениям, кроме ношения пневматического оружия. Ему может грозить до трех лет тюремного заключения.
Медведев был командиром в одной из структур ЧВК «Вагнер». В январе он бежал в Норвегию, где попросил о политическом убежище. В феврале он был арестован за драку.
Ранее Норвегия выслала из страны российских дипломатов. Правительство страны заявило, что они занимались деятельностью, противоречащей дипломатическому статусу. Всего было выслано 15 человек, передает «Царьград».
Бывший командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев предстанет перед судом в Норвегии, где ранее получил политическое убежище. Медведев устроил драку в баре и оказал сопротивление приехавшей полиции. Он также обвиняется в незаконном ношении пневматического оружия. «В частности, он устроил драку возле бара Осло 22 февраля. Когда прибыла полиция, говорится в обвинительном заключении, Медведев оказал сопротивление при аресте и ударил ногой по крайней мере одного офицера», — передает агентство Reuters. Медведев не признает вину по всем предъявленным обвинениям, кроме ношения пневматического оружия. Ему может грозить до трех лет тюремного заключения. Медведев был командиром в одной из структур ЧВК «Вагнер». В январе он бежал в Норвегию, где попросил о политическом убежище. В феврале он был арестован за драку. Ранее Норвегия выслала из страны российских дипломатов. Правительство страны заявило, что они занимались деятельностью, противоречащей дипломатическому статусу. Всего было выслано 15 человек, передает «Царьград».