МВД готово заплатить миллион за данные о командирах нацбатов

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МВД объявило награду за информацию о националистах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За информацию о двух командирах украинского нацбата, которые причастны к пыткам российских военных на Украине, объявлено вознаграждение в один миллион рублей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел России.

«Немичев Константин Витальевич 10.01.1996 года рождения и Величко Сергей Олегович 03.01.1994 года рождения включены в федеральный список „Десять особо опасных разыскиваемых преступников“. За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей», — говорится ан официальном сайте ведомства.

Их уже объявили межгосударственный розыск, они заочно арестованы. На сайте МВД опубликованы фотографии разыскиваемых.

Во время вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины местные жители неоднократно заявляли о пытках, издевательствах и обстрелах со стороны ВСУ и нацбатов. Также есть информация об издевательствах над захваченными в плен российскими военными, против националистов уже возбуждены уголовные дела.

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За информацию о двух командирах украинского нацбата, которые причастны к пыткам российских военных на Украине, объявлено вознаграждение в один миллион рублей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел России. «Немичев Константин Витальевич 10.01.1996 года рождения и Величко Сергей Олегович 03.01.1994 года рождения включены в федеральный список „Десять особо опасных разыскиваемых преступников“. За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей», — говорится ан официальном сайте ведомства. Их уже объявили межгосударственный розыск, они заочно арестованы. На сайте МВД опубликованы фотографии разыскиваемых. Во время вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины местные жители неоднократно заявляли о пытках, издевательствах и обстрелах со стороны ВСУ и нацбатов. Также есть информация об издевательствах над захваченными в плен российскими военными, против националистов уже возбуждены уголовные дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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