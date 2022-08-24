МВД готово заплатить миллион за данные о командирах нацбатов

24 августа 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

МВД объявило награду за информацию о националистах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За информацию о двух командирах украинского нацбата, которые причастны к пыткам российских военных на Украине, объявлено вознаграждение в один миллион рублей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел России. «Немичев Константин Витальевич 10.01.1996 года рождения и Величко Сергей Олегович 03.01.1994 года рождения включены в федеральный список „Десять особо опасных разыскиваемых преступников“. За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей», — говорится ан официальном сайте ведомства. Их уже объявили межгосударственный розыск, они заочно арестованы. На сайте МВД опубликованы фотографии разыскиваемых. Во время вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины местные жители неоднократно заявляли о пытках, издевательствах и обстрелах со стороны ВСУ и нацбатов. Также есть информация об издевательствах над захваченными в плен российскими военными, против националистов уже возбуждены уголовные дела.

За информацию о двух командирах украинского нацбата, которые причастны к пыткам российских военных на Украине, объявлено вознаграждение в один миллион рублей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел России. «Немичев Константин Витальевич 10.01.1996 года рождения и Величко Сергей Олегович 03.01.1994 года рождения включены в федеральный список „Десять особо опасных разыскиваемых преступников“. За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей», — говорится ан официальном сайте ведомства. Их уже объявили межгосударственный розыск, они заочно арестованы. На сайте МВД опубликованы фотографии разыскиваемых. Во время вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины местные жители неоднократно заявляли о пытках, издевательствах и обстрелах со стороны ВСУ и нацбатов. Также есть информация об издевательствах над захваченными в плен российскими военными, против националистов уже возбуждены уголовные дела.