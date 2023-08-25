В Финляндии задержан командир разведгруппы «Русич»

В Финляндии задержали россиянина Яна Петровского, которого называют командиром разведывательной группы «Русич». Об этом сообщает телеканал MTV3.
«В Финляндии арестован Петровский, который является одним из руководителей «Русичей», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что задержанный, предположительно, участвовал в конфликте в Донбассе в 2014—2015 годах на стороне ДНР и ЛНР.
Утверждается, что задержанный имеет связи с ЧВК «Вагнер». Он находится под санкциями ЕС и США. Украина обратилась с запросом об экстрадиции подозреваемого. Судебное заседание по этому делу состоится в окружном суде финского региона Итя-Уусимаа. Минфин США включил его в список санкций 15 сентября 2022 года, заключили в материале.
В Финляндии задержали россиянина Яна Петровского, которого называют командиром разведывательной группы «Русич». Об этом сообщает телеканал MTV3. «В Финляндии арестован Петровский, который является одним из руководителей «Русичей», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что задержанный, предположительно, участвовал в конфликте в Донбассе в 2014—2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. Утверждается, что задержанный имеет связи с ЧВК «Вагнер». Он находится под санкциями ЕС и США. Украина обратилась с запросом об экстрадиции подозреваемого. Судебное заседание по этому делу состоится в окружном суде финского региона Итя-Уусимаа. Минфин США включил его в список санкций 15 сентября 2022 года, заключили в материале.