В Финляндии задержан командир разведгруппы «Русич»

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В Финляндии арестовали Яна Петровского, сообщает MTV3 Фото:

В Финляндии задержали россиянина Яна Петровского, которого называют командиром разведывательной группы «Русич». Об этом сообщает телеканал MTV3.

«В Финляндии арестован Петровский, который является одним из руководителей «Русичей», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что задержанный, предположительно, участвовал в конфликте в Донбассе в 2014—2015 годах на стороне ДНР и ЛНР.

Утверждается, что задержанный имеет связи с ЧВК «Вагнер». Он находится под санкциями ЕС и США. Украина обратилась с запросом об экстрадиции подозреваемого. Судебное заседание по этому делу состоится в окружном суде финского региона Итя-Уусимаа. Минфин США включил его в список санкций 15 сентября 2022 года, заключили в материале.

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В Финляндии задержали россиянина Яна Петровского, которого называют командиром разведывательной группы «Русич». Об этом сообщает телеканал MTV3. «В Финляндии арестован Петровский, который является одним из руководителей «Русичей», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что задержанный, предположительно, участвовал в конфликте в Донбассе в 2014—2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. Утверждается, что задержанный имеет связи с ЧВК «Вагнер». Он находится под санкциями ЕС и США. Украина обратилась с запросом об экстрадиции подозреваемого. Судебное заседание по этому делу состоится в окружном суде финского региона Итя-Уусимаа. Минфин США включил его в список санкций 15 сентября 2022 года, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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