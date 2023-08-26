Юрист Крушанова раскрыла, как долго работник может находиться на оплачиваемом больничном

Юрист Крушанова предупредила о максимальном сроке больничного по уходу за ребенком

27 августа 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Во время длительного больничного нужно приходить на осмотр каждые 15 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работник может находиться на больничном не более 15 дней, но врачебная комиссия может продлить период нетрудоспособности до года. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова, отметив, что при болезни ребенка родитель может находиться на оплачиваемом больничном не более 120 дней. «В зависимости от причин лечащий врач имеет право выписать больничный лист на срок до 15 дней, а фельдшер и стоматолог — на срок до 10 дней включительно. Специальная врачебная комиссия может продлевать больничный до 12 месяцев, если это предусматривает программа лечения после операции или травмы. При этом пациент должен каждые 15 дней проходить осмотр», — сказала Лариса Крушанова. Новость по теме Правительство РФ утвердило порядок расчета оплаты больничного для участников СВО Российское законодательство указывает, что основанием для получения листка нетрудоспособности (больничного) выдается в случаях: заболевания,

диагностировании травмы,

отравления,

при необходимости долечивания в санаторно-курортных организациях,

ухода за больным членом семьи,

в случаях карантина,

на время протезирования в стационарных условиях,

при беременности и родах,

при усыновлении ребенка,

и иных состояниях, связанных с временной потерей трудоспособности. Важное значение имеет основание для выдачи листка нетрудоспособности, отметила юрист. «Так, в результате травмы, в том числе полученной на производстве, гражданин может получить больничный лист на период до 15 дней, а если полное выздоровление за это время не наступило, то врачебная комиссия продлевает больничный на срок до 10—12 месяцев. Если гражданин нуждается в реабилитации в виде санаторно-курортного долечивания (после инфаркта, инсульта или тяжелой операции), то больничный оплачивается на весь период долечивания, но не более чем на 24 дня», — объяснила собеседница агентства. Российским законодательством предусмотрена выплата листка нетрудоспособности в случае, если в уходе нуждается больной член семьи, добавила Крушанова. «Если речь идет о больном ребенке в возрасте до 7 лет, то больничный будет оплачен за весь период лечения. При уходе за ребенком в возрасте от 7 до 15 лет оплата будет произведена до 15 дней. При уходе за больным инвалидом до 18 лет — на весь период лечения. В то же время суммарный период нахождения на больничном по уходу за больным ребенком имеет ограничения. Так, максимальное количество оплаченных дней нахождения на больничном по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет в течение года не может превышать 60 дней. При уходе за ребенком в возрасте от 7 до 15 лет — до 15 дней, а оплачиваемые дни — до 45 в течение года. При уходе за больным инвалидом до 18 лет — на период лечения, но не свыше 120 дней в течение года», — подчеркнула специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работник может находиться на больничном не более 15 дней, но врачебная комиссия может продлить период нетрудоспособности до года. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова, отметив, что при болезни ребенка родитель может находиться на оплачиваемом больничном не более 120 дней. «В зависимости от причин лечащий врач имеет право выписать больничный лист на срок до 15 дней, а фельдшер и стоматолог — на срок до 10 дней включительно. Специальная врачебная комиссия может продлевать больничный до 12 месяцев, если это предусматривает программа лечения после операции или травмы. При этом пациент должен каждые 15 дней проходить осмотр», — сказала Лариса Крушанова. Российское законодательство указывает, что основанием для получения листка нетрудоспособности (больничного) выдается в случаях: Важное значение имеет основание для выдачи листка нетрудоспособности, отметила юрист. «Так, в результате травмы, в том числе полученной на производстве, гражданин может получить больничный лист на период до 15 дней, а если полное выздоровление за это время не наступило, то врачебная комиссия продлевает больничный на срок до 10—12 месяцев. Если гражданин нуждается в реабилитации в виде санаторно-курортного долечивания (после инфаркта, инсульта или тяжелой операции), то больничный оплачивается на весь период долечивания, но не более чем на 24 дня», — объяснила собеседница агентства. Российским законодательством предусмотрена выплата листка нетрудоспособности в случае, если в уходе нуждается больной член семьи, добавила Крушанова. «Если речь идет о больном ребенке в возрасте до 7 лет, то больничный будет оплачен за весь период лечения. При уходе за ребенком в возрасте от 7 до 15 лет оплата будет произведена до 15 дней. При уходе за больным инвалидом до 18 лет — на весь период лечения. В то же время суммарный период нахождения на больничном по уходу за больным ребенком имеет ограничения. Так, максимальное количество оплаченных дней нахождения на больничном по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет в течение года не может превышать 60 дней. При уходе за ребенком в возрасте от 7 до 15 лет — до 15 дней, а оплачиваемые дни — до 45 в течение года. При уходе за больным инвалидом до 18 лет — на период лечения, но не свыше 120 дней в течение года», — подчеркнула специалист.