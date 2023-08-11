Правительство РФ утвердило порядок расчета оплаты больничного для участников СВО

12 августа 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

Вернувшимся участникам СВО не будут учитывать период нахождения на передовой в больничных листах Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для участников спецоперации, вернувшихся с передовой, в больничном листе не будет учитываться время приостановки действия трудового договора. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда России. «Теперь не будет учитываться период, пока было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в спецоперации», — рассказали в пресс-службе ведомства, слова передает ТАСС. Там добавили, что при определении среднего дневного заработка не будут учитываться календарные дни, в которые было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в СВО. Ранее стало известно, что студенты-участники СВО смогут учиться на бюджетной основе даже при отсутствии вакантных мест в учебных заведениях. При этом число бюджетных мест будет переноситься с одного направления на другое, об этом вынесено соответствующее постановление Правительства РФ.

Для участников спецоперации, вернувшихся с передовой, в больничном листе не будет учитываться время приостановки действия трудового договора. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда России. «Теперь не будет учитываться период, пока было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в спецоперации», — рассказали в пресс-службе ведомства, слова передает ТАСС. Там добавили, что при определении среднего дневного заработка не будут учитываться календарные дни, в которые было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в СВО. Ранее стало известно, что студенты-участники СВО смогут учиться на бюджетной основе даже при отсутствии вакантных мест в учебных заведениях. При этом число бюджетных мест будет переноситься с одного направления на другое, об этом вынесено соответствующее постановление Правительства РФ.