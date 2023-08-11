11 августа 2023

Правительство РФ утвердило порядок расчета оплаты больничного для участников СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Вернувшимся участникам СВО не будут учитывать период нахождения на передовой в больничных листах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для участников спецоперации, вернувшихся с передовой, в больничном листе не будет учитываться время приостановки действия трудового договора. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда России.

«Теперь не будет учитываться период, пока было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в спецоперации», — рассказали в пресс-службе ведомства, слова передает ТАСС. Там добавили, что при определении среднего дневного заработка не будут учитываться календарные дни, в которые было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в СВО.

Ранее стало известно, что студенты-участники СВО смогут учиться на бюджетной основе даже при отсутствии вакантных мест в учебных заведениях. При этом число бюджетных мест будет переноситься с одного направления на другое, об этом вынесено соответствующее постановление Правительства РФ.

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Для участников спецоперации, вернувшихся с передовой, в больничном листе не будет учитываться время приостановки действия трудового договора. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда России. «Теперь не будет учитываться период, пока было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в спецоперации», — рассказали в пресс-службе ведомства, слова передает ТАСС. Там добавили, что при определении среднего дневного заработка не будут учитываться календарные дни, в которые было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в СВО. Ранее стало известно, что студенты-участники СВО смогут учиться на бюджетной основе даже при отсутствии вакантных мест в учебных заведениях. При этом число бюджетных мест будет переноситься с одного направления на другое, об этом вынесено соответствующее постановление Правительства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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