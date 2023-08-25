25 августа 2023

Спортсменка из Аргентины разбила голову на фестивале спорта в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, екатеринбург , машина скорой помощи, скорая помошь
Спортсменку увезли в Областную клиническую больницу №1 Фото:
новость из сюжета
Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге

Спортсменка из Аргентины Аука Лиуе Соса разбила голову на тренировке перед соревнованиями по прыжкам в воду на Международном фестивале университетского спорта (МФУС) в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе МФУС.

«Аргентинская спортсменка Аука Лиуе Соса во время тренировки во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге разбила голову. Из-за этого она не смогла выступить на фестивале университетского спорта», — говорится в релизе МФУС на официальном сайте. Прыгунья представляет национальный университет Мар-дель-Плата (Буэнос-Айрес).

Девушку увезли в Областную клиническую больницу №1. Там она на протяжении нескольких дней находилась под наблюдением врачей. Ей вручили памятные подарки с символикой соревнований и города, когда она вернулась в спортивную деревню.

«Было неприятно от всего произошедшего, но мне очень понравился МФУС. Здесь прекрасная атмосфера, особенно в деревне. <…> Я в России впервые, это красивая страна. Съездила в центр Екатеринбурга, хотела бы когда-нибудь вернуться сюда еще раз», — заявила Аука Лиуе Соса.

Аналог Универсиады проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Со спортивной программой восьмого дня можно ознакомится — в материале URA.RU.

Аука Лиуе Соса с сувенирами
Аука Лиуе Соса с сувенирами
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортсменка из Аргентины Аука Лиуе Соса разбила голову на тренировке перед соревнованиями по прыжкам в воду на Международном фестивале университетского спорта (МФУС) в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе МФУС. «Аргентинская спортсменка Аука Лиуе Соса во время тренировки во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге разбила голову. Из-за этого она не смогла выступить на фестивале университетского спорта», — говорится в релизе МФУС на официальном сайте. Прыгунья представляет национальный университет Мар-дель-Плата (Буэнос-Айрес). Девушку увезли в Областную клиническую больницу №1. Там она на протяжении нескольких дней находилась под наблюдением врачей. Ей вручили памятные подарки с символикой соревнований и города, когда она вернулась в спортивную деревню. «Было неприятно от всего произошедшего, но мне очень понравился МФУС. Здесь прекрасная атмосфера, особенно в деревне. <…> Я в России впервые, это красивая страна. Съездила в центр Екатеринбурга, хотела бы когда-нибудь вернуться сюда еще раз», — заявила Аука Лиуе Соса. Аналог Универсиады проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Со спортивной программой восьмого дня можно ознакомится — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...