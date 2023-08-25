Спортсменка из Аргентины Аука Лиуе Соса разбила голову на тренировке перед соревнованиями по прыжкам в воду на Международном фестивале университетского спорта (МФУС) в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе МФУС.
«Аргентинская спортсменка Аука Лиуе Соса во время тренировки во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге разбила голову. Из-за этого она не смогла выступить на фестивале университетского спорта», — говорится в релизе МФУС на официальном сайте. Прыгунья представляет национальный университет Мар-дель-Плата (Буэнос-Айрес).
Девушку увезли в Областную клиническую больницу №1. Там она на протяжении нескольких дней находилась под наблюдением врачей. Ей вручили памятные подарки с символикой соревнований и города, когда она вернулась в спортивную деревню.
«Было неприятно от всего произошедшего, но мне очень понравился МФУС. Здесь прекрасная атмосфера, особенно в деревне. <…> Я в России впервые, это красивая страна. Съездила в центр Екатеринбурга, хотела бы когда-нибудь вернуться сюда еще раз», — заявила Аука Лиуе Соса.
Аналог Универсиады проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Со спортивной программой восьмого дня можно ознакомится — в материале URA.RU.
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