Таиланд разрешит туристам из России путешествовать без визы три месяца

26 августа 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Власти Таиланда хотят увеличить въезд российских туристов до 90 дней Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Тайланда хотят продлить срок безвизового нахождения российских туристов в стране с 30 до 90 дней. Об этом заявил в своем выступлении вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин. «Мне говорили также, что, например, зимой приезжает много россиян, которые хотели бы побыть здесь дольше 30 дней, но безвизовой въезд для граждан России ограничен 30 днями. Мы постараемся сделать так, чтобы российские туристы смогли оставаться в Таиланде не 30, а 90 дней», — сказал Тхависин в своем выступлении. Еще премьер-министр дополнил, что планируется упростить визовый режим и другим странам — с более холодным климатом, чем в Таиланде. Он отметил, что одной из таких стран может быть Казахстан.

Власти Тайланда хотят продлить срок безвизового нахождения российских туристов в стране с 30 до 90 дней. Об этом заявил в своем выступлении вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин. «Мне говорили также, что, например, зимой приезжает много россиян, которые хотели бы побыть здесь дольше 30 дней, но безвизовой въезд для граждан России ограничен 30 днями. Мы постараемся сделать так, чтобы российские туристы смогли оставаться в Таиланде не 30, а 90 дней», — сказал Тхависин в своем выступлении. Еще премьер-министр дополнил, что планируется упростить визовый режим и другим странам — с более холодным климатом, чем в Таиланде. Он отметил, что одной из таких стран может быть Казахстан.