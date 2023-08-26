26 августа 2023

Беспилотник врезался в жилой дом в Курске. Фото

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БПЛА влетел в жилой дом в Курске, заявил Роман Старовойт Фото:
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Беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом на улице Карла Маркса в Курске. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента были повреждены стекла на нескольких этажах здания. Также некоторые стекла в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ пострадали от взрывной волны. Возгораний не произошло. Из жителей никто не пострадал, заключил глава региона.

Повреждения на фасаде жилого дома
Повреждения на фасаде жилого дома
Фото:
В некоторых квартирах выбиты стекла
В некоторых квартирах выбиты стекла
Фото:

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Беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом на улице Карла Маркса в Курске. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. «Ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента были повреждены стекла на нескольких этажах здания. Также некоторые стекла в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ пострадали от взрывной волны. Возгораний не произошло. Из жителей никто не пострадал, заключил глава региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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