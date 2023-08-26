Беспилотник врезался в жилой дом в Курске. Фото

27 августа 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

БПЛА влетел в жилой дом в Курске, заявил Роман Старовойт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом на улице Карла Маркса в Курске. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. «Ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента были повреждены стекла на нескольких этажах здания. Также некоторые стекла в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ пострадали от взрывной волны. Возгораний не произошло. Из жителей никто не пострадал, заключил глава региона. Повреждения на фасаде жилого дома Фото: telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта, t.me/gubernator_46 В некоторых квартирах выбиты стекла Фото: telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта, t.me/gubernator_46

Беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом на улице Карла Маркса в Курске. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. «Ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента были повреждены стекла на нескольких этажах здания. Также некоторые стекла в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ пострадали от взрывной волны. Возгораний не произошло. Из жителей никто не пострадал, заключил глава региона.