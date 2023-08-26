Названа причина сигнала тревоги рейса Москва — Минводы

Ухудшение состояния пассажира стало причиной тревоги рейса Москва — Минводы

27 августа 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Пассажиру стало плохо на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», заявила Анастасия Голодова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аэропорт Волгограда готовится принять самолет авиакомпании «Аэрофлота», который совершал рейс из Москвы в Минеральные воды. Причиной запроса на вынужденную посадку стало ухудшение состояния одного из пассажиров. Об этом рассказала пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. «Самолет запросил вынужденную посадку из-за ухудшения состояния пассажира», — передает слова Голодовой «Интерфакс». Она добавила, что сотрудники авиаузла готовы к посадке рейса в аэропорту. Ранее стало известно, что пассажирский самолет Airbus, выполняющий рейс Москва — Минеральные воды, подал сигнал тревоги. После этого он начал экстренно снижаться для посадки в Волгограде.

Аэропорт Волгограда готовится принять самолет авиакомпании «Аэрофлота», который совершал рейс из Москвы в Минеральные воды. Причиной запроса на вынужденную посадку стало ухудшение состояния одного из пассажиров. Об этом рассказала пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. «Самолет запросил вынужденную посадку из-за ухудшения состояния пассажира», — передает слова Голодовой «Интерфакс». Она добавила, что сотрудники авиаузла готовы к посадке рейса в аэропорту. Ранее стало известно, что пассажирский самолет Airbus, выполняющий рейс Москва — Минеральные воды, подал сигнал тревоги. После этого он начал экстренно снижаться для посадки в Волгограде.