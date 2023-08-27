Южане с арматурой напали на участника СВО и его жену

В Красноярском крае задержаны четыре иностранца по подозрению в убийстве

27 августа 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Четверо нападавших задержаны правоохранителями, заявили в СК РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В полицию поступило сообщение о трагическом инциденте в 6-м микрорайоне города Шарыпово в Красноярском крае, где один участник СВО и его жена стали жертвами нападения группы местных жителей, вооруженных арматурой и строительными молотками-кирками. Нападавших задержали. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ. «Четверо подозреваемых напали на двоих мужчин и женщину, нанеся им множественные удары по различным частям тела арматурой и молотками. Подозреваемые задержаны», — сообщается на официальном сайте СК РФ. Там добавили, что конфликт начался с того, что трое иностранцев в состоянии алкогольного опьянения начали приставать к молодой женщине, после чего находящиеся рядом мужчины решили защитить ее. По информации telegram-канала Readovka, мужем этой женщины является участник СВО Максим. В ответ, иностранцы вызвали своего знакомого, который принес с собой арматуру и молотки-кирки. Нападавшие нанесли несколько жестоких ударов, причем один из них использовал нож. В результате нападения один мужчина погиб, а Максим и его жена получили различные травмы и были госпитализированы. По данному инциденту следственным отделом по Шарыповскому району возбуждены три уголовных дела в отношении всех четырех нападавших, заключили в СК РФ.

В полицию поступило сообщение о трагическом инциденте в 6-м микрорайоне города Шарыпово в Красноярском крае, где один участник СВО и его жена стали жертвами нападения группы местных жителей, вооруженных арматурой и строительными молотками-кирками. Нападавших задержали. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ. «Четверо подозреваемых напали на двоих мужчин и женщину, нанеся им множественные удары по различным частям тела арматурой и молотками. Подозреваемые задержаны», — сообщается на официальном сайте СК РФ. Там добавили, что конфликт начался с того, что трое иностранцев в состоянии алкогольного опьянения начали приставать к молодой женщине, после чего находящиеся рядом мужчины решили защитить ее. По информации telegram-канала Readovka, мужем этой женщины является участник СВО Максим. В ответ, иностранцы вызвали своего знакомого, который принес с собой арматуру и молотки-кирки. Нападавшие нанесли несколько жестоких ударов, причем один из них использовал нож. В результате нападения один мужчина погиб, а Максим и его жена получили различные травмы и были госпитализированы. По данному инциденту следственным отделом по Шарыповскому району возбуждены три уголовных дела в отношении всех четырех нападавших, заключили в СК РФ.