В Индии объяснили, как расширение БРИКС изменит влияние РФ

The Independent: расширение БРИКС повысит экономический вес организации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Участники БРИКС повысят свой вес при решении международных вопросов Фото:

Расширение БРИКС увеличит экономический вес организации, а также усилит влияние России и других стран, входящих в союз, на принятие решений на международной арене. С такими заявлениями выступили профессор Сваран Сингх и профессор международных отношений в Индийском университете Джавахарлала Неру.

«Расширение добавляет экономического веса странам БРИКС. А также позволит странам организации, в состав которой входит и Россия, усилить влияние на принятие международных решений», — передает слова Сингха The Independent. Расширение БРИКС не означает намерение бросить вызов другим системам. Это позволит компенсировать некоторый дискомфорт, который испытывают страны, входящие в БРИКС, из-за доминирования Соединенных Штатов и других развитых западных стран в существующих международных институтах, добавил Неру.

Ранее стало известно о том, что БРИКС расширяется, принимая шесть новых стран. В организацию вступят Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Это событие было названо настоящим прорывом. Решение о расширении было принято на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Расширение БРИКС увеличит экономический вес организации, а также усилит влияние России и других стран, входящих в союз, на принятие решений на международной арене. С такими заявлениями выступили профессор Сваран Сингх и профессор международных отношений в Индийском университете Джавахарлала Неру. «Расширение добавляет экономического веса странам БРИКС. А также позволит странам организации, в состав которой входит и Россия, усилить влияние на принятие международных решений», — передает слова Сингха The Independent. Расширение БРИКС не означает намерение бросить вызов другим системам. Это позволит компенсировать некоторый дискомфорт, который испытывают страны, входящие в БРИКС, из-за доминирования Соединенных Штатов и других развитых западных стран в существующих международных институтах, добавил Неру. Ранее стало известно о том, что БРИКС расширяется, принимая шесть новых стран. В организацию вступят Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Это событие было названо настоящим прорывом. Решение о расширении было принято на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...