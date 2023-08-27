В Индии объяснили, как расширение БРИКС изменит влияние РФ

The Independent: расширение БРИКС повысит экономический вес организации

27 августа 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Участники БРИКС повысят свой вес при решении международных вопросов Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Расширение БРИКС увеличит экономический вес организации, а также усилит влияние России и других стран, входящих в союз, на принятие решений на международной арене. С такими заявлениями выступили профессор Сваран Сингх и профессор международных отношений в Индийском университете Джавахарлала Неру. «Расширение добавляет экономического веса странам БРИКС. А также позволит странам организации, в состав которой входит и Россия, усилить влияние на принятие международных решений», — передает слова Сингха The Independent. Расширение БРИКС не означает намерение бросить вызов другим системам. Это позволит компенсировать некоторый дискомфорт, который испытывают страны, входящие в БРИКС, из-за доминирования Соединенных Штатов и других развитых западных стран в существующих международных институтах, добавил Неру. Ранее стало известно о том, что БРИКС расширяется, принимая шесть новых стран. В организацию вступят Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Это событие было названо настоящим прорывом. Решение о расширении было принято на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

Расширение БРИКС увеличит экономический вес организации, а также усилит влияние России и других стран, входящих в союз, на принятие решений на международной арене. С такими заявлениями выступили профессор Сваран Сингх и профессор международных отношений в Индийском университете Джавахарлала Неру. «Расширение добавляет экономического веса странам БРИКС. А также позволит странам организации, в состав которой входит и Россия, усилить влияние на принятие международных решений», — передает слова Сингха The Independent. Расширение БРИКС не означает намерение бросить вызов другим системам. Это позволит компенсировать некоторый дискомфорт, который испытывают страны, входящие в БРИКС, из-за доминирования Соединенных Штатов и других развитых западных стран в существующих международных институтах, добавил Неру. Ранее стало известно о том, что БРИКС расширяется, принимая шесть новых стран. В организацию вступят Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Это событие было названо настоящим прорывом. Решение о расширении было принято на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.