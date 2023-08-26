В Госдуме раскрыли, какие страны примут в БРИКС

Аксаков: к БРИКС присоединятся страны «с характером»

26 августа 2023 в 09:23 Размер текста - 17 +

Анатолий Аксаков сообщил, что присоединение новых стран к БРИКС даст сигнал миру, что Россия готова сотрудничать Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР К экономическому блоку БРИКС присоединятся авторитетные страны «с характером». Об этом сообщил председатель Совета Ассоциации банков России, депутат Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, принятие новых государств является прорывом. «Я бы обратил внимание прежде всего на вхождение новых членов, это прорыв — на одном заседании принято решение, что войдет сразу шесть государств. Причем сильные, авторитетные страны войдут — здесь и денежный, и людской фактор, еще я бы так сказал, что войдут страны с характером, со своей позицией», — заявил Аксаков в беседе с радио Sputnik. По его словам, присоединение новых стран даст сигнал миру о том, что Россия готова к сотрудничеству. Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Главным итогом 15-й встречи стало принятие решения о масштабном расширении экономического клуба. С 2024 года БРИКС примет шесть стран. К блоку присоединятся Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Президент России Владимир Путин участвовал на саммите онлайн. Он отметил, что Россия и страны БРИКС будут работать над созданием единой валюты

К экономическому блоку БРИКС присоединятся авторитетные страны «с характером». Об этом сообщил председатель Совета Ассоциации банков России, депутат Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, принятие новых государств является прорывом. «Я бы обратил внимание прежде всего на вхождение новых членов, это прорыв — на одном заседании принято решение, что войдет сразу шесть государств. Причем сильные, авторитетные страны войдут — здесь и денежный, и людской фактор, еще я бы так сказал, что войдут страны с характером, со своей позицией», — заявил Аксаков в беседе с радио Sputnik. По его словам, присоединение новых стран даст сигнал миру о том, что Россия готова к сотрудничеству. Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Главным итогом 15-й встречи стало принятие решения о масштабном расширении экономического клуба. С 2024 года БРИКС примет шесть стран. К блоку присоединятся Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Президент России Владимир Путин участвовал на саммите онлайн. Он отметил, что Россия и страны БРИКС будут работать над созданием единой валюты