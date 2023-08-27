В ЕГЭ по литературе Пушкина и Лермонтова заменили зарубежными писателями

27 августа 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Из ЕГЭ—2024 убрали разделы, посвященные древнерусской литературе и произведениям XVIII века Фото: Московец Илья © URA.RU Из обновленной версии ЕГЭ по литературе 2024 года убрали произведения российских писателей-классиков, таких как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Денис Фонвизин. Вместо отечественных авторов в экзамене появятся зарубежные писатели. В экзамене 2024 года больше нет заданий, посвященных Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову, Николаю Гоголю, Денису Фонвизину, Гавриилу Державину, Василию Жуковскому и Александру Грибоедову, исходя из демо-версии, опубликованной на сайте Федерального института педагогических изменений (ФИПИ). Также из ЕГЭ исключили разделы, посвященные древнерусской литературе, а также произведениям XVIII века и первой половины XIX века. При этом в тестировании появились зарубежные литературные деятели. Например, писатели Умберто Эко и Томас Стернз Элиот. Уточняется, что творчество российских классиков могут быть использованы при написании сочинения. Кроме того, они могут попасть в сопоставительные задания ЕГЭ. Ранее стало известно, что в обновленной версии ЕГЭ по истории появились вопросы о спецоперации на Украине. Все нововведения касаются только тестовой части. Нововведения коснулись только тестовой части экзамена.

Из обновленной версии ЕГЭ по литературе 2024 года убрали произведения российских писателей-классиков, таких как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Денис Фонвизин. Вместо отечественных авторов в экзамене появятся зарубежные писатели. В экзамене 2024 года больше нет заданий, посвященных Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову, Николаю Гоголю, Денису Фонвизину, Гавриилу Державину, Василию Жуковскому и Александру Грибоедову, исходя из демо-версии, опубликованной на сайте Федерального института педагогических изменений (ФИПИ). Также из ЕГЭ исключили разделы, посвященные древнерусской литературе, а также произведениям XVIII века и первой половины XIX века. При этом в тестировании появились зарубежные литературные деятели. Например, писатели Умберто Эко и Томас Стернз Элиот. Уточняется, что творчество российских классиков могут быть использованы при написании сочинения. Кроме того, они могут попасть в сопоставительные задания ЕГЭ. Ранее стало известно, что в обновленной версии ЕГЭ по истории появились вопросы о спецоперации на Украине. Все нововведения касаются только тестовой части. Нововведения коснулись только тестовой части экзамена.