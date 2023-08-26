В демоверсии ЕГЭ по истории появились вопросы про СВО. Фото

26 августа 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал новую демоверсию ЕГЭ по истории, в которой есть несколько вопросов про специальную военную операцию. Все нововведения касаются только тестовой части. В пятом вопросе ЕГЭ по истории школьникам предлагается установить соответствия между историческими личностями и событиями. В обновленной версии вопроса в левой колонке появился пункт про специальную военную операцию, а в правой — про командира реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгу Качуры. Во втором вопросе школьники должны установить хронологическую последовательность между событиями. Среди них: подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России (2022 год), запуск в промышленную эксплуатацию первой в мире атомной электростанции (1954 год), кругосветное путешествие Фернана Магеллана (1522 год). Новая демоверсия опубликована на сайте ФИПИ. Ранее Рособрнадзор сообщал, что в ЕГЭ по истории появятся вопросы про СВО. Чтобы школьники смогли правильно ответить на них в России стали печатать новые учебники, в которых есть глава про спецоперацию. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отмечал, что школьники полностью перейдут на новые учебные пособия в течение пяти лет. Помимо этого в России разрабатывается отдельный учебник по военной истории. Это будет дополнительным пособием для основного учебника.