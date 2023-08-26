В демоверсии ЕГЭ по истории появились вопросы про СВО. Фото

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
В демоверсии ЕГЭ по истории появились два вопроса про спецоперацию России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал новую демоверсию ЕГЭ по истории, в которой есть несколько вопросов про специальную военную операцию. Все нововведения касаются только тестовой части.

В пятом вопросе ЕГЭ по истории школьникам предлагается установить соответствия между историческими личностями и событиями. В обновленной версии вопроса в левой колонке появился пункт про специальную военную операцию, а в правой — про командира реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгу Качуры.

Во втором вопросе школьники должны установить хронологическую последовательность между событиями. Среди них: подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России (2022 год), запуск в промышленную эксплуатацию первой в мире атомной электростанции (1954 год), кругосветное путешествие Фернана Магеллана (1522 год). Новая демоверсия опубликована на сайте ФИПИ.

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Что написано в главе об СВО в новых школьных учебниках: содержание

Ранее Рособрнадзор сообщал, что в ЕГЭ по истории появятся вопросы про СВО. Чтобы школьники смогли правильно ответить на них в России стали печатать новые учебники, в которых есть глава про спецоперацию. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отмечал, что школьники полностью перейдут на новые учебные пособия в течение пяти лет.

Помимо этого в России разрабатывается отдельный учебник по военной истории. Это будет дополнительным пособием для основного учебника.

Второй вопрос из новой демоверсии ЕГЭ по истории
Второй вопрос из новой демоверсии ЕГЭ по истории
Пятый вопрос
Пятый вопрос
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Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал новую демоверсию ЕГЭ по истории, в которой есть несколько вопросов про специальную военную операцию. Все нововведения касаются только тестовой части. В пятом вопросе ЕГЭ по истории школьникам предлагается установить соответствия между историческими личностями и событиями. В обновленной версии вопроса в левой колонке появился пункт про специальную военную операцию, а в правой — про командира реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгу Качуры. Во втором вопросе школьники должны установить хронологическую последовательность между событиями. Среди них: подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России (2022 год), запуск в промышленную эксплуатацию первой в мире атомной электростанции (1954 год), кругосветное путешествие Фернана Магеллана (1522 год). Новая демоверсия опубликована на сайте ФИПИ. Ранее Рособрнадзор сообщал, что в ЕГЭ по истории появятся вопросы про СВО. Чтобы школьники смогли правильно ответить на них в России стали печатать новые учебники, в которых есть глава про спецоперацию. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отмечал, что школьники полностью перейдут на новые учебные пособия в течение пяти лет. Помимо этого в России разрабатывается отдельный учебник по военной истории. Это будет дополнительным пособием для основного учебника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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