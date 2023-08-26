Суд наказал курганца за угрозу взорвать контору такси «Любимое»

Курганец получил штраф 500 тысяч рублей за угрозу взорвать офис такси Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель города Щучье Курганской области попал под суд за угрозу взорвать офис такси «Любимое». Злоумышленника приговорили к солидному штрафу, который необходимо заплатить за два месяца. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Щучанского окружного суда.

«Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения позвонил с телефона жены в МО МВД России „Щучанский“ и сообщил о намерении взорвать контору такси „Любимое“. Сотрудники полиции выезжали на указанный адрес. Угроза была ложной», — отмечено в судебных материалах.

На суде мужчина раскаялся и попросил учесть смягчающие обстоятельства. Он воспитывает троих малолетних детей (11 лет, 8 лет и 4 года). По приговору суда многодетный отец получил штраф — 500 тысяч рублей.

Ранее житель Кургана в состоянии опьянения угрожал взорвать себя и дом. Он был задержан силовиками, а материалы дела переданы в городской суд.