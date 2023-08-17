Зеленский одним указом лишил Украину парламентских выборов

Зеленский продлил военное положение на Украине до 15 ноября
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Визит Джастина Трюдо на Украину. Киев. stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский продлил военное положение на 90 дней Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский продлил срок действия военного положения и общей мобилизации на Украине на 90 дней, до 15 ноября, что автоматически ставит под угрозу проведение парламентских выборов. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Подписаны законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток», — написал Железняк в своем telegram-канале. Он добавил, что действие продлится до 15 ноября. Эти законы вступят в силу с 18 августа, сразу после окончания предыдущего срока, заключили в документе. Такое решение не позволит провести парламентские выборы из-за нехватки времени на проведение предвыборной кампании.

Ранее стало известно, что Зеленский предложил Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию до 15 ноября, что может оказать влияние на проведение предстоящих парламентских и президентских выборов. Если проект будет одобрен, то выборы могут быть отложены. Спикер парламента Руслан Стефанчук выразил опасения относительно проведения выборов на Украине во время военного положения, считая, что это может привести к разрыву страны, передает Life.

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Президент Украины Владимир Зеленский продлил срок действия военного положения и общей мобилизации на Украине на 90 дней, до 15 ноября, что автоматически ставит под угрозу проведение парламентских выборов. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. «Подписаны законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток», — написал Железняк в своем telegram-канале. Он добавил, что действие продлится до 15 ноября. Эти законы вступят в силу с 18 августа, сразу после окончания предыдущего срока, заключили в документе. Такое решение не позволит провести парламентские выборы из-за нехватки времени на проведение предвыборной кампании. Ранее стало известно, что Зеленский предложил Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию до 15 ноября, что может оказать влияние на проведение предстоящих парламентских и президентских выборов. Если проект будет одобрен, то выборы могут быть отложены. Спикер парламента Руслан Стефанчук выразил опасения относительно проведения выборов на Украине во время военного положения, считая, что это может привести к разрыву страны, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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