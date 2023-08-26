На челябинской трассе из-за сгоревшей фуры ввели реверсивное движение. Видео

27 августа 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

У фуры полностью выгорела кабина (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Возле хребта Уреньга на трассе М5 в Челябинской области из-за сгоревшей фуры введено реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. «Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется реверсивное движение на 1742 км автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ из-за возгорания фуры», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что к месту вызова выезжало две автоцистерны Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона. По данным спасателей, пострадавших при возгорании большегруза нет. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность механизмов и узлов автомобиля.

Возле хребта Уреньга на трассе М5 в Челябинской области из-за сгоревшей фуры введено реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. «Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется реверсивное движение на 1742 км автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ из-за возгорания фуры», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что к месту вызова выезжало две автоцистерны Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона. По данным спасателей, пострадавших при возгорании большегруза нет. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность механизмов и узлов автомобиля.