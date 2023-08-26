Возле хребта Уреньга на трассе М5 в Челябинской области из-за сгоревшей фуры введено реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.
«Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется реверсивное движение на 1742 км автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ из-за возгорания фуры», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что к месту вызова выезжало две автоцистерны Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона.
По данным спасателей, пострадавших при возгорании большегруза нет. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность механизмов и узлов автомобиля.
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