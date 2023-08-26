26 августа 2023

На челябинской трассе из-за сгоревшей фуры ввели реверсивное движение. Видео

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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, дтп, происшествие, полиция, авария, автотранспорт, трасса м5, дпс, дорога
У фуры полностью выгорела кабина (фото из архива) Фото:

Возле хребта Уреньга на трассе М5 в Челябинской области из-за сгоревшей фуры введено реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

«Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется реверсивное движение на 1742 км автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ из-за возгорания фуры», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что к месту вызова выезжало две автоцистерны Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона.

По данным спасателей, пострадавших при возгорании большегруза нет. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность механизмов и узлов автомобиля.

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Возле хребта Уреньга на трассе М5 в Челябинской области из-за сгоревшей фуры введено реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. «Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется реверсивное движение на 1742 км автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ из-за возгорания фуры», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что к месту вызова выезжало две автоцистерны Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона. По данным спасателей, пострадавших при возгорании большегруза нет. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность механизмов и узлов автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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