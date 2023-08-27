«Ведомости»: результаты электронного голосования на осенних выборах опубликуют с задержкой

Данные дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на осенних выборах 2023 года опубликуют через несколько часов после окончания голосования в каждом регионе. Об этом рассказали «Ведомости».
«Дело не в том, за сколько времени система подсчитает итоги. Дело в выполнении тех процедур, которые предусмотрены порядком» — приводят «Ведомости» слова директора по цифровизации избирательных процессов «Ростелекома» Юрия Сатирова.
Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов сообщил изданию, что процедура подсчета не займет много времени. «Два часа — это потолок, будем стараться в час укладываться», — подчеркнул Артамонов.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящих выборах мэра Москвы, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Агентство собрало всю информацию, которая известна о предстоящих выборах на данный момент.
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