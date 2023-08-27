27 августа 2023

«Ведомости»: результаты электронного голосования на осенних выборах опубликуют с задержкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Результаты электронного голосования представят в течение нескольких часов Фото:

Данные дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на осенних выборах 2023 года опубликуют через несколько часов после окончания голосования в каждом регионе. Об этом рассказали «Ведомости».

«Дело не в том, за сколько времени система подсчитает итоги. Дело в выполнении тех процедур, которые предусмотрены порядком» — приводят «Ведомости» слова директора по цифровизации избирательных процессов «Ростелекома» Юрия Сатирова.

Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов сообщил изданию, что процедура подсчета не займет много времени. «Два часа — это потолок, будем стараться в час укладываться», — подчеркнул Артамонов.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящих выборах мэра Москвы, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Агентство собрало всю информацию, которая известна о предстоящих выборах на данный момент.

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Данные дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на осенних выборах 2023 года опубликуют через несколько часов после окончания голосования в каждом регионе. Об этом рассказали «Ведомости». «Дело не в том, за сколько времени система подсчитает итоги. Дело в выполнении тех процедур, которые предусмотрены порядком» — приводят «Ведомости» слова директора по цифровизации избирательных процессов «Ростелекома» Юрия Сатирова. Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов сообщил изданию, что процедура подсчета не займет много времени. «Два часа — это потолок, будем стараться в час укладываться», — подчеркнул Артамонов. Ранее URA.RU сообщало о предстоящих выборах мэра Москвы, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Агентство собрало всю информацию, которая известна о предстоящих выборах на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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