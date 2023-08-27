Компанию H&M засудят после ее ухода из России

28 августа 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

Компания приобрела в лизинг 50 грузовиков и создала транспортную базу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания ООО «Логистикаспецтранс» потребовала у руководства H&M возместить убытки из-за создания транспортной инфраструктуры для победы в тендере по грузоперевозкам, объем которых после сворачивания деятельности иностранного бренда в России существенно снизились. Сумма ущерба оценивается в 245,8 миллионов рублей. «Компания ООО „Логистикаспецтранс“ обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к H&M с требованием взыскать убытки в размере 245,8 млн рублей за несоблюдение заверения по устойчивому развитию бизнеса. Представители истца подчеркивают, что „Логистикаспецтранс“, полагаясь на обещания H&M, пошел на целевое приобретение 50 транспортных средств, отвечающих требованиям H&M и объему заявок, заключив соответствующие договоры финансовой аренды (лизинга)», — пишут «Ведомости». Кроме приобретения парка техники компания также создала транспортную базу, чья работа после сворачивания деятельности бренда в России в 2022 году существенно сократилась. Как уточнили представитель истца Олег Мамонт, предприятие было вынуждено продолжать нести расходы на транспорт, что напрямую связано с действиями истца. Кроме того, в иске заявлена упущенная выгода. Подрядчик требует возмещения расходов либо «заключение мирового соглашения с выплатой справедливой компенсации». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания ООО «Логистикаспецтранс» потребовала у руководства H&M возместить убытки из-за создания транспортной инфраструктуры для победы в тендере по грузоперевозкам, объем которых после сворачивания деятельности иностранного бренда в России существенно снизились. Сумма ущерба оценивается в 245,8 миллионов рублей. «Компания ООО „Логистикаспецтранс“ обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к H&M с требованием взыскать убытки в размере 245,8 млн рублей за несоблюдение заверения по устойчивому развитию бизнеса. Представители истца подчеркивают, что „Логистикаспецтранс“, полагаясь на обещания H&M, пошел на целевое приобретение 50 транспортных средств, отвечающих требованиям H&M и объему заявок, заключив соответствующие договоры финансовой аренды (лизинга)», — пишут «Ведомости». Кроме приобретения парка техники компания также создала транспортную базу, чья работа после сворачивания деятельности бренда в России в 2022 году существенно сократилась. Как уточнили представитель истца Олег Мамонт, предприятие было вынуждено продолжать нести расходы на транспорт, что напрямую связано с действиями истца. Кроме того, в иске заявлена упущенная выгода. Подрядчик требует возмещения расходов либо «заключение мирового соглашения с выплатой справедливой компенсации».