27 августа 2023

Установлена личность женщины, найденной обнаженной в Исети

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Исеть. Екатеринбург, река исеть, старый мост
Тело женщины было найдено в микрорайоне Сортировка Фото:

Сыщикам удалось выяснить личность женщины, чье обнаженное тело нашли в реке Исеть Екатеринбурга. Погибшей оказалась жительница Артинского района, сообщил URA.RU источник, близкий к следствию.

«Погибшая — жительница Артинского района, ей было 56 лет. Причина смерти — утопление. На теле имеются ушибы, порезы и ссадины», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что о погибшей известно, что она ранее была судима за кражу. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства гибели женщины, как и с какой целью она оказалась в Екатеринбурге.

Тело женщины было найдено в реке Исеть утром 25 августа. Оно было полностью обнажено. Особой приметой погибшей были остриженные под ноль волосы.

Пока обстоятельства гибели жительницы Артей неизвестны
Пока обстоятельства гибели жительницы Артей неизвестны
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Сыщикам удалось выяснить личность женщины, чье обнаженное тело нашли в реке Исеть Екатеринбурга. Погибшей оказалась жительница Артинского района, сообщил URA.RU источник, близкий к следствию. «Погибшая — жительница Артинского района, ей было 56 лет. Причина смерти — утопление. На теле имеются ушибы, порезы и ссадины», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что о погибшей известно, что она ранее была судима за кражу. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства гибели женщины, как и с какой целью она оказалась в Екатеринбурге. Тело женщины было найдено в реке Исеть утром 25 августа. Оно было полностью обнажено. Особой приметой погибшей были остриженные под ноль волосы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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