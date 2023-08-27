Установлена личность женщины, найденной обнаженной в Исети

Сыщикам удалось выяснить личность женщины, чье обнаженное тело нашли в реке Исеть Екатеринбурга. Погибшей оказалась жительница Артинского района, сообщил URA.RU источник, близкий к следствию.
«Погибшая — жительница Артинского района, ей было 56 лет. Причина смерти — утопление. На теле имеются ушибы, порезы и ссадины», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что о погибшей известно, что она ранее была судима за кражу. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства гибели женщины, как и с какой целью она оказалась в Екатеринбурге.
Тело женщины было найдено в реке Исеть утром 25 августа. Оно было полностью обнажено. Особой приметой погибшей были остриженные под ноль волосы.
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