Установлена личность женщины, найденной обнаженной в Исети

28 августа 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Тело женщины было найдено в микрорайоне Сортировка Фото: Московец Илья © URA.RU Сыщикам удалось выяснить личность женщины, чье обнаженное тело нашли в реке Исеть Екатеринбурга. Погибшей оказалась жительница Артинского района, сообщил URA.RU источник, близкий к следствию. «Погибшая — жительница Артинского района, ей было 56 лет. Причина смерти — утопление. На теле имеются ушибы, порезы и ссадины», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что о погибшей известно, что она ранее была судима за кражу. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства гибели женщины, как и с какой целью она оказалась в Екатеринбурге. Тело женщины было найдено в реке Исеть утром 25 августа. Оно было полностью обнажено. Особой приметой погибшей были остриженные под ноль волосы. Пока обстоятельства гибели жительницы Артей неизвестны Фото: читатель URA.RU

Сыщикам удалось выяснить личность женщины, чье обнаженное тело нашли в реке Исеть Екатеринбурга. Погибшей оказалась жительница Артинского района, сообщил URA.RU источник, близкий к следствию. «Погибшая — жительница Артинского района, ей было 56 лет. Причина смерти — утопление. На теле имеются ушибы, порезы и ссадины», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что о погибшей известно, что она ранее была судима за кражу. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства гибели женщины, как и с какой целью она оказалась в Екатеринбурге. Тело женщины было найдено в реке Исеть утром 25 августа. Оно было полностью обнажено. Особой приметой погибшей были остриженные под ноль волосы.