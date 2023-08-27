27 августа 2023
26 августа 2023

Курганские власти объяснили, почему решили построить сквер вместо многоэтажки. Скрин

В Кургане отказались строить жилой дом из-за нехватки места для детской площадки
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом 73 по улице Кирова. Курган , улица кирова, кирова 73
В центре Кургана на месте аварийных домов построят сквер Фото:

Курганские власти отказались строить многоквартирный дом в центре Кургана на месте аварийного жилья из-за нехватки места для детской и спортивной площадок. Вместо многоэтажки на земельном участке по улице Кирова планируют построить сквер. Об этом сообщила директор департамента строительства, экспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

«Когда мы рассматривали этот небольшой участок, было понятно, что строить многоквартирный дом там негде. Он не сможет обеспечить детскую и спортивную площадки. Поэтому было принято решение на уровне губернатора о том, чтобы сделать там сквер. Сейчас прорабатываются проектные решения», — рассказала Саблукова в группе «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». По словам руководителя депстроя, сквер планируют построить в следующем году.

Речь идет о трех аварийных домах по улице Кирова 69, 71 и 73. Большая часть граждан из ветхого жилья уже расселена, несколько хозяев квартир судятся с администрацией Кургана, оспаривая выкупную стоимость.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана отказалась от жилой застройки ради парка в Заозерном районе. Площадь территории составляет около четырех гектаров. По словам губернатора Вадима Шумкова, там будет рекреационная и спортивно-прогулочная зоны.

В Кургане ради нового сквера снесут три аварийных дома по улице Кирова 69, 71 и 73
В Кургане ради нового сквера снесут три аварийных дома по улице Кирова 69, 71 и 73

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Курганские власти отказались строить многоквартирный дом в центре Кургана на месте аварийного жилья из-за нехватки места для детской и спортивной площадок. Вместо многоэтажки на земельном участке по улице Кирова планируют построить сквер. Об этом сообщила директор департамента строительства, экспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова. «Когда мы рассматривали этот небольшой участок, было понятно, что строить многоквартирный дом там негде. Он не сможет обеспечить детскую и спортивную площадки. Поэтому было принято решение на уровне губернатора о том, чтобы сделать там сквер. Сейчас прорабатываются проектные решения», — рассказала Саблукова в группе «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». По словам руководителя депстроя, сквер планируют построить в следующем году. Речь идет о трех аварийных домах по улице Кирова 69, 71 и 73. Большая часть граждан из ветхого жилья уже расселена, несколько хозяев квартир судятся с администрацией Кургана, оспаривая выкупную стоимость. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана отказалась от жилой застройки ради парка в Заозерном районе. Площадь территории составляет около четырех гектаров. По словам губернатора Вадима Шумкова, там будет рекреационная и спортивно-прогулочная зоны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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