В Кургане отказались строить жилой дом из-за нехватки места для детской площадки

В центре Кургана на месте аварийных домов построят сквер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти отказались строить многоквартирный дом в центре Кургана на месте аварийного жилья из-за нехватки места для детской и спортивной площадок. Вместо многоэтажки на земельном участке по улице Кирова планируют построить сквер. Об этом сообщила директор департамента строительства, экспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

«Когда мы рассматривали этот небольшой участок, было понятно, что строить многоквартирный дом там негде. Он не сможет обеспечить детскую и спортивную площадки. Поэтому было принято решение на уровне губернатора о том, чтобы сделать там сквер. Сейчас прорабатываются проектные решения», — рассказала Саблукова в группе «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». По словам руководителя депстроя, сквер планируют построить в следующем году.

Речь идет о трех аварийных домах по улице Кирова 69, 71 и 73. Большая часть граждан из ветхого жилья уже расселена, несколько хозяев квартир судятся с администрацией Кургана, оспаривая выкупную стоимость.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана отказалась от жилой застройки ради парка в Заозерном районе. Площадь территории составляет около четырех гектаров. По словам губернатора Вадима Шумкова, там будет рекреационная и спортивно-прогулочная зоны.