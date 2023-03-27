Мэрия Кургана отказалась от жилой застройки ради парка

В 4-м микрорайоне Заозерного завершат создание парка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана отказалась от продажи земли в 4-м микрорайоне, чтобы на этой территории появился парк. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Администрация города ради создания полноценного объекта отказалась от реализации земельного участка под жилищную застройку, которая могла пополнить бюджет еще на несколько десятков миллионов рублей. Парк с рекреацией и спортивно-прогулочной зоной будет занимать площадь почти 4 га. На это направлено порядка 45 млн рублей дополнительно», — написал Шумков. Мэрия заключила контракт на завершение работ.

Шумков уточнил, что в ближайшее время будет размещен контракт на создание экопарка в микрорайоне Рябково. В городе приведут в порядок два сквера по улице Станционной и один в микрорайоне Северный. На создание пяти площадок в центре города направят около 15 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что земельный участок рядом с театром кукол «Гулливер» в центре Кургана не будут передавать под жилую застройку. На этом месте власти планируют сделать парк.