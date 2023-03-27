27 марта 2023

Мэрия Кургана отказалась от жилой застройки ради парка

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк в заозерном. Курган, парк, заозерный, парк в заозерном
В 4-м микрорайоне Заозерного завершат создание парка Фото:

Администрация Кургана отказалась от продажи земли в 4-м микрорайоне, чтобы на этой территории появился парк. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Администрация города ради создания полноценного объекта отказалась от реализации земельного участка под жилищную застройку, которая могла пополнить бюджет еще на несколько десятков миллионов рублей. Парк с рекреацией и спортивно-прогулочной зоной будет занимать площадь почти 4 га. На это направлено порядка 45 млн рублей дополнительно», — написал Шумков. Мэрия заключила контракт на завершение работ.

Шумков уточнил, что в ближайшее время будет размещен контракт на создание экопарка в микрорайоне Рябково. В городе приведут в порядок два сквера по улице Станционной и один в микрорайоне Северный. На создание пяти площадок в центре города направят около 15 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что земельный участок рядом с театром кукол «Гулливер» в центре Кургана не будут передавать под жилую застройку. На этом месте власти планируют сделать парк.

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Администрация Кургана отказалась от продажи земли в 4-м микрорайоне, чтобы на этой территории появился парк. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. «Администрация города ради создания полноценного объекта отказалась от реализации земельного участка под жилищную застройку, которая могла пополнить бюджет еще на несколько десятков миллионов рублей. Парк с рекреацией и спортивно-прогулочной зоной будет занимать площадь почти 4 га. На это направлено порядка 45 млн рублей дополнительно», — написал Шумков. Мэрия заключила контракт на завершение работ. Шумков уточнил, что в ближайшее время будет размещен контракт на создание экопарка в микрорайоне Рябково. В городе приведут в порядок два сквера по улице Станционной и один в микрорайоне Северный. На создание пяти площадок в центре города направят около 15 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что земельный участок рядом с театром кукол «Гулливер» в центре Кургана не будут передавать под жилую застройку. На этом месте власти планируют сделать парк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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