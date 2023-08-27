27 августа 2023
26 августа 2023

Тюменский завод металлических изделий получил миллионы господдержки. Фото

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Посещение Александром Моором и ардм заводоуковска. Осмотр поля под ИЖЗ и завода по производству вагон-домов. Тюмень, моор александр, ардм
Предприятие посетил губернатор Александр Моор (архивное фото) Фото:

Тюменский завод металлических изделий в селе Ембаево получил более 10 млн рублей господдеркжи. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Финансирование и субсидирование в размере 10,5 млн рублей получил завод „Орион“ в селе Ембаево Тюменского района за последние три года. Эффективность господдержки на месте 28 августа оценил губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в инфоцентре.

По информации властей, завод является лидером региона по производству кладочной сетки, арматурных каркасов, арматуры стеклопластиковой композитной и сетки. На предприятии трудятся 50 человек.

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Тюменский завод металлических изделий в селе Ембаево получил более 10 млн рублей господдеркжи. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Финансирование и субсидирование в размере 10,5 млн рублей получил завод „Орион“ в селе Ембаево Тюменского района за последние три года. Эффективность господдержки на месте 28 августа оценил губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в инфоцентре. По информации властей, завод является лидером региона по производству кладочной сетки, арматурных каркасов, арматуры стеклопластиковой композитной и сетки. На предприятии трудятся 50 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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