Предприятие посетил губернатор Александр Моор (архивное фото)
Тюменский завод металлических изделий в селе Ембаево получил более 10 млн рублей господдеркжи. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Финансирование и субсидирование в размере 10,5 млн рублей получил завод „Орион“ в селе Ембаево Тюменского района за последние три года. Эффективность господдержки на месте 28 августа оценил губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в инфоцентре.
По информации властей, завод является лидером региона по производству кладочной сетки, арматурных каркасов, арматуры стеклопластиковой композитной и сетки. На предприятии трудятся 50 человек.
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