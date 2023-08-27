Тюменский завод металлических изделий получил миллионы господдержки. Фото

28 августа 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Предприятие посетил губернатор Александр Моор (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменский завод металлических изделий в селе Ембаево получил более 10 млн рублей господдеркжи. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Финансирование и субсидирование в размере 10,5 млн рублей получил завод „Орион“ в селе Ембаево Тюменского района за последние три года. Эффективность господдержки на месте 28 августа оценил губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в инфоцентре. По информации властей, завод является лидером региона по производству кладочной сетки, арматурных каркасов, арматуры стеклопластиковой композитной и сетки. На предприятии трудятся 50 человек. Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский завод металлических изделий в селе Ембаево получил более 10 млн рублей господдеркжи. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Финансирование и субсидирование в размере 10,5 млн рублей получил завод „Орион“ в селе Ембаево Тюменского района за последние три года. Эффективность господдержки на месте 28 августа оценил губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в инфоцентре. По информации властей, завод является лидером региона по производству кладочной сетки, арматурных каркасов, арматуры стеклопластиковой композитной и сетки. На предприятии трудятся 50 человек.