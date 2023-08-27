Мэр Ситникова призвала курганцев следить за своими детьми из-за распространения наркотиков

Мэр Елена Ситникова обратилась к родителям из-за увеличения числа подростков, вовлеченных в наркоторговлю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова попросила жителей города внимательнее следить за своими детьми из-за участившихся случаев распространения наркотиков школьниками. Обращение главы города опубликовано в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Недобросовестные люди пользуются тем, что у подростка не до конца сформировалось логическая система. К сожалению, некоторые подростки нарушают действующее законодательство и становятся причастны к распространению запрещенных наркотических психотропных веществ. Я призываю родителей при первых сомнениях в обязательном порядке обращаться в свое образовательное учреждение», — сообщила Ситникова.

Она попросила родителей не отказываться от социально-психологического тестирования среди обучающихся 7-11 классов. Это тестирование помогает выявить не только проблемы, связанные с наркотиками, но и повышенную тревожность и психологические проблемы. Ситникова отметила, что все результаты тестирования — анонимные. Они становятся известны только родителям.

С подобным обращением ранее выступал директор областного депздрава Алексей Сигидаев. Он отметил, что 10% школьников и студентов отказались от медицинского профосмотра, который, в том числе, помогает выявить наркозависимых. 27 августа стало известно, что в Кургане задержали молодых людей 17 и 18 лет, которые занимались распространением наркотиков.