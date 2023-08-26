26 августа 2023
25 августа 2023

Полиция поймала двух курганцев, которые делали закладки по всему городу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
В Кургане полиция поймала двух закладчиков Фото:

В Кургане полиция поймала двух молодых людей, которые прятали наркотики в тайники по всему городу. Об этом сообщило СУ СК России по Курганской области в Telegram.

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кургану задержали 24 августа молодых людей (17 и 18 лет), которые спрятали в городе пять закладок с наркотиками. Оба дали признательные показания», — говорится в посте ведомства.

По данным следствия, несовершеннолетний закладчик находится под домашним арестом. Восемнадцатилетний обвиняемый заключен под стражу. Следователи завели уголовное дело.

Ранее в Кургане сотрудники полиции задержали курганца, который прятал закладки с сильнодействующим препаратом. Силовики изъяли у него 30 свертков уже готовых для сбыта.

Два курганца прятали закладки по всему городу
Два курганца прятали закладки по всему городу
Фото:

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В Кургане полиция поймала двух молодых людей, которые прятали наркотики в тайники по всему городу. Об этом сообщило СУ СК России по Курганской области в Telegram. «Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кургану задержали 24 августа молодых людей (17 и 18 лет), которые спрятали в городе пять закладок с наркотиками. Оба дали признательные показания», — говорится в посте ведомства. По данным следствия, несовершеннолетний закладчик находится под домашним арестом. Восемнадцатилетний обвиняемый заключен под стражу. Следователи завели уголовное дело. Ранее в Кургане сотрудники полиции задержали курганца, который прятал закладки с сильнодействующим препаратом. Силовики изъяли у него 30 свертков уже готовых для сбыта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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