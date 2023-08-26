В Кургане полиция поймала двух закладчиков Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане полиция поймала двух молодых людей, которые прятали наркотики в тайники по всему городу. Об этом сообщило СУ СК России по Курганской области в Telegram.

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кургану задержали 24 августа молодых людей (17 и 18 лет), которые спрятали в городе пять закладок с наркотиками. Оба дали признательные показания», — говорится в посте ведомства.

По данным следствия, несовершеннолетний закладчик находится под домашним арестом. Восемнадцатилетний обвиняемый заключен под стражу. Следователи завели уголовное дело.

Ранее в Кургане сотрудники полиции задержали курганца, который прятал закладки с сильнодействующим препаратом. Силовики изъяли у него 30 свертков уже готовых для сбыта.