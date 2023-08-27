Челябинец купил билет за 30 рублей и выиграл три миллиона

Купленный за 30 рублей лотерейный билет обогатил жителя Челябинской области в 100 тысяч раз. Как сообщили в пресс-службе гослотереи «Большое спортлото», победитель выиграл три миллиона рублей.
«Победителем 994-го тиража гослотереи „Большое спортлото“ стал участник из Челябинской области. Среди участников был разыгран приз в три миллиона рублей», — отметили организаторы.
До суперприза тиража в размере 50 миллиона рублей участнику не хватило всего одного числа. Он отгадал шесть чисел из семи. При этом сумма выигрыша находится в зависимости от количества угаданных чисел. Чем больше будет эта комбинация, тем больше денег она принесет. Минимальная сумма выигрыша составляет 50 рублей.
В России все лотереи государственные с 2014 года. Их проводят Минфин и Минтруда РФ. Процесс контролируют представители налоговой службы. Поступления от проведения лотерей пополняют бюджет страны.
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