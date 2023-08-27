27 августа 2023
26 августа 2023

Челябинец купил билет за 30 рублей и выиграл три миллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец за один день стал богаче в 100 тысяч раз Фото:

Купленный за 30 рублей лотерейный билет обогатил жителя Челябинской области в 100 тысяч раз. Как сообщили в пресс-службе гослотереи «Большое спортлото», победитель выиграл три миллиона рублей.

«Победителем 994-го тиража гослотереи „Большое спортлото“ стал участник из Челябинской области. Среди участников был разыгран приз в три миллиона рублей», — отметили организаторы.

До суперприза тиража в размере 50 миллиона рублей участнику не хватило всего одного числа. Он отгадал шесть чисел из семи. При этом сумма выигрыша находится в зависимости от количества угаданных чисел. Чем больше будет эта комбинация, тем больше денег она принесет. Минимальная сумма выигрыша составляет 50 рублей.

В России все лотереи государственные с 2014 года. Их проводят Минфин и Минтруда РФ. Процесс контролируют представители налоговой службы. Поступления от проведения лотерей пополняют бюджет страны.

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Купленный за 30 рублей лотерейный билет обогатил жителя Челябинской области в 100 тысяч раз. Как сообщили в пресс-службе гослотереи «Большое спортлото», победитель выиграл три миллиона рублей. «Победителем 994-го тиража гослотереи „Большое спортлото“ стал участник из Челябинской области. Среди участников был разыгран приз в три миллиона рублей», — отметили организаторы. До суперприза тиража в размере 50 миллиона рублей участнику не хватило всего одного числа. Он отгадал шесть чисел из семи. При этом сумма выигрыша находится в зависимости от количества угаданных чисел. Чем больше будет эта комбинация, тем больше денег она принесет. Минимальная сумма выигрыша составляет 50 рублей. В России все лотереи государственные с 2014 года. Их проводят Минфин и Минтруда РФ. Процесс контролируют представители налоговой службы. Поступления от проведения лотерей пополняют бюджет страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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