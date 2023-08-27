27 августа 2023

Чем удивляют тюменские застройщики. Инфографика

Тюмень вошла в топ-5 регионов по потребительским качествам новостроек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жилой квартал "1А Первомайская". Тюмень, жилой дом, новостройки, дом, жилой квартал, многоквартирный дом, новостройка, ул первомайская 1А, жилой квартал 1А Первомайская, жк 1а первомайская
По мнению девелоперов, наличие закрытой территории, прогулочной зоны и детских площадок должно быть минимальным требованием при поиске жилья Фото:

Тюменские застройщики вывели область в топ-5 регионов РФ по потребительским качествам нового жилья. По версии руководителя портала «ЕРЗ.РФ» Кирилла Холопика, Тюмень уступает лишь Москве, Астраханской и Свердловской областям и Республике Удмуртия.

В городской администрации и главном управлении строительства области уверены, что все дело в изменившемся подходе. Большой объем жилищного строительства в регионе требует нестандартных решений для привлечения покупателей.

«Комплексным благоустройством и детскими площадками сейчас никого уже не удивишь. Приходится искать какие-то свои особенности, которых нет у конкурентов. Что-то такое, чтобы покупатель захотел прийти именно к нам», — рассказали URA.RU в ведущих девелоперских компаниях Тюменской области.

Закрытая территория ЖК

Для Тюмени огороженную территорию жилого комплекса уже можно считать стандартом. Закрытыми сегодня строят более 64% жилых комплексов в области. Однако, в других регионах России это решение еще не настолько популярно — средний уровень закрытых дворов по РФ не превышает 32,2%.

Двор без машин

Продолжение предыдущей концепции: если территория ЖК огорожена, вполне логично оставить парковочные места за ее пределами либо на подземных этажах. Таким принципом могут похвастать почти 73% тюменских новостроек. Средний показатель по России почти вдвое ниже.

Спортивная зона во дворе

Концепция ЗОЖ сейчас популярна во всех регионах: различные спортивные сооружения являются нормой для 68,7% строящихся в стране ЖК. В Тюмени показатель чуть выше среднего — 79,6%

Технологичность

Современные технологии пока используют далеко не во всех регионах. Системами видеонаблюдения оборудуют около половины строящегося в РФ жилья. В Тюмени камеры получают почти 70% новых домов.

Самым технологичным решением для новых жилых комплексов является наличие зарядных устройств для электромобилей. В Тюмени их предлагают всего 10% новостроек. И это в два раза выше среднего показателя по другим регионам РФ.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские застройщики вывели область в топ-5 регионов РФ по потребительским качествам нового жилья. По версии руководителя портала «ЕРЗ.РФ» Кирилла Холопика, Тюмень уступает лишь Москве, Астраханской и Свердловской областям и Республике Удмуртия. В городской администрации и главном управлении строительства области уверены, что все дело в изменившемся подходе. Большой объем жилищного строительства в регионе требует нестандартных решений для привлечения покупателей. Для Тюмени огороженную территорию жилого комплекса уже можно считать стандартом. Закрытыми сегодня строят более 64% жилых комплексов в области. Однако, в других регионах России это решение еще не настолько популярно — средний уровень закрытых дворов по РФ не превышает 32,2%. Продолжение предыдущей концепции: если территория ЖК огорожена, вполне логично оставить парковочные места за ее пределами либо на подземных этажах. Таким принципом могут похвастать почти 73% тюменских новостроек. Средний показатель по России почти вдвое ниже. Концепция ЗОЖ сейчас популярна во всех регионах: различные спортивные сооружения являются нормой для 68,7% строящихся в стране ЖК. В Тюмени показатель чуть выше среднего — 79,6% Современные технологии пока используют далеко не во всех регионах. Системами видеонаблюдения оборудуют около половины строящегося в РФ жилья. В Тюмени камеры получают почти 70% новых домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...