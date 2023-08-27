Тюмень вошла в топ-5 регионов по потребительским качествам новостроек

По мнению девелоперов, наличие закрытой территории, прогулочной зоны и детских площадок должно быть минимальным требованием при поиске жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские застройщики вывели область в топ-5 регионов РФ по потребительским качествам нового жилья. По версии руководителя портала «ЕРЗ.РФ» Кирилла Холопика, Тюмень уступает лишь Москве, Астраханской и Свердловской областям и Республике Удмуртия.

В городской администрации и главном управлении строительства области уверены, что все дело в изменившемся подходе. Большой объем жилищного строительства в регионе требует нестандартных решений для привлечения покупателей.

«Комплексным благоустройством и детскими площадками сейчас никого уже не удивишь. Приходится искать какие-то свои особенности, которых нет у конкурентов. Что-то такое, чтобы покупатель захотел прийти именно к нам», — рассказали URA.RU в ведущих девелоперских компаниях Тюменской области.

Закрытая территория ЖК

Для Тюмени огороженную территорию жилого комплекса уже можно считать стандартом. Закрытыми сегодня строят более 64% жилых комплексов в области. Однако, в других регионах России это решение еще не настолько популярно — средний уровень закрытых дворов по РФ не превышает 32,2%.

Двор без машин

Продолжение предыдущей концепции: если территория ЖК огорожена, вполне логично оставить парковочные места за ее пределами либо на подземных этажах. Таким принципом могут похвастать почти 73% тюменских новостроек. Средний показатель по России почти вдвое ниже.

Спортивная зона во дворе

Концепция ЗОЖ сейчас популярна во всех регионах: различные спортивные сооружения являются нормой для 68,7% строящихся в стране ЖК. В Тюмени показатель чуть выше среднего — 79,6%

Технологичность

Современные технологии пока используют далеко не во всех регионах. Системами видеонаблюдения оборудуют около половины строящегося в РФ жилья. В Тюмени камеры получают почти 70% новых домов.

Самым технологичным решением для новых жилых комплексов является наличие зарядных устройств для электромобилей. В Тюмени их предлагают всего 10% новостроек. И это в два раза выше среднего показателя по другим регионам РФ.