Губернатор Александр Моор принял участие в открытии производства «Грин Лайф» в индустриальном парке «Боровский» Тюменского района. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.
«Суть инвестпроекта „Green House“ — создание предприятия по производству сублимированных продуктов из дикорастущих грибов и ягод, продукции сельхозпредприятий, лекарственных растений. Компания получила заем в размере 50 млн рублей в ноябре 2022 года от Инвестиционного агентства Тюменской области», — рассказали в инфоцентре.
По данным властей, к концу года предприятие будет производить около 10 тонн продукции в месяц. В 2024 году на заводе спроектируют вторую очередь — это позволит увеличить выпуск продукции втрое.
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