Губернатор Моор открыл под Тюменью новый завод. Фото

28 августа 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

На предприятии будут перерабатывать дикоросы и ягоды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Александр Моор принял участие в открытии производства «Грин Лайф» в индустриальном парке «Боровский» Тюменского района. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. «Суть инвестпроекта „Green House“ — создание предприятия по производству сублимированных продуктов из дикорастущих грибов и ягод, продукции сельхозпредприятий, лекарственных растений. Компания получила заем в размере 50 млн рублей в ноябре 2022 года от Инвестиционного агентства Тюменской области», — рассказали в инфоцентре. По данным властей, к концу года предприятие будет производить около 10 тонн продукции в месяц. В 2024 году на заводе спроектируют вторую очередь — это позволит увеличить выпуск продукции втрое. Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Губернатор Александр Моор принял участие в открытии производства «Грин Лайф» в индустриальном парке «Боровский» Тюменского района. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. «Суть инвестпроекта „Green House“ — создание предприятия по производству сублимированных продуктов из дикорастущих грибов и ягод, продукции сельхозпредприятий, лекарственных растений. Компания получила заем в размере 50 млн рублей в ноябре 2022 года от Инвестиционного агентства Тюменской области», — рассказали в инфоцентре. По данным властей, к концу года предприятие будет производить около 10 тонн продукции в месяц. В 2024 году на заводе спроектируют вторую очередь — это позволит увеличить выпуск продукции втрое.