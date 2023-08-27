27 августа 2023
26 августа 2023

Губернатор Моор открыл под Тюменью новый завод. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Сургутского района. Сургут , дикоросы, брусника, сбор ягод, ягоды в руке
На предприятии будут перерабатывать дикоросы и ягоды Фото:

Губернатор Александр Моор принял участие в открытии производства «Грин Лайф» в индустриальном парке «Боровский» Тюменского района. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

«Суть инвестпроекта „Green House“ — создание предприятия по производству сублимированных продуктов из дикорастущих грибов и ягод, продукции сельхозпредприятий, лекарственных растений. Компания получила заем в размере 50 млн рублей в ноябре 2022 года от Инвестиционного агентства Тюменской области», — рассказали в инфоцентре.

По данным властей, к концу года предприятие будет производить около 10 тонн продукции в месяц. В 2024 году на заводе спроектируют вторую очередь — это позволит увеличить выпуск продукции втрое.

Фото:

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Губернатор Александр Моор принял участие в открытии производства «Грин Лайф» в индустриальном парке «Боровский» Тюменского района. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. «Суть инвестпроекта „Green House“ — создание предприятия по производству сублимированных продуктов из дикорастущих грибов и ягод, продукции сельхозпредприятий, лекарственных растений. Компания получила заем в размере 50 млн рублей в ноябре 2022 года от Инвестиционного агентства Тюменской области», — рассказали в инфоцентре. По данным властей, к концу года предприятие будет производить около 10 тонн продукции в месяц. В 2024 году на заводе спроектируют вторую очередь — это позволит увеличить выпуск продукции втрое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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