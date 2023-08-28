Чиновник ответил Собчак, которая показала полчища мух в свердловском поселке

Село Сосновское дает высокие урожаи благодаря куриному помету, о котором рассказала Собчак

Едигарев предложил Собчак посмотреть на вопрос с мухами с другой стороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловское село Сосновка дает рекордные удои молока благодаря унавоженным полям, которые попали в поле зрения журналистки Ксении Собчак. Что касается мух, на которых пожаловались телеведущей, то в этом может быть вина самих сельчан. Таким мнением с URA.RU поделился Рудольф Едигарев — глава Сосновской сельской администрации, к которой относится деревня Походилова.

«Эта Собчак почему-то не пишет, что у нас коровы по 12 с лишним тонн молока дают за год. Что курицы у нас — одна несушка — несут почти по 340 яиц в год. Говорят, что пометом [земли] портим. Но ведь мы получаем зерно, кормим коров и получаем молоко высшего качества, которое идет на питание детям! Наши поля дают по 60-70 центнеров с гектара — про это почему-то Собчак не сообщает никому», — заметил Едигарев.

Поля, на которые пожаловались Ксении Собчак, находятся неподалеку от деревни Походилова и арендуются Свердловской птицефабрикой. На них выращиваются овес, пшеница, ячмень и другие культуры, которые идут на корм птице. Соответственно, отходы птицефабрики привозятся на поля в качестве удобрения. Жители Походилова считают, что именно из-за куриного помета их дома атаковали полчища мух.

«Помет привозится и сразу же запахивается, не лежит на поверхности. На свежем помете вообще мухи не живут. Я ездил в Походилова, мухи там, конечно, есть, но не в таком количестве, как вы описываете», — сказал глава Сосновского.

Он добавил, что, если жители деревни обратятся к нему с жалобой, он выедет на место и лично разберется в проблеме. «У населения деревни есть своя скотина, свои животины, от них тоже навоз хранится возле домов. Известен ли автор этих видео? Нет? Я ведь так могу на любой помойке снять мух и сказать, что это у меня», — рассудил Рудольф Едигарев.

В деревне ждут наступления зимы, чтобы поскорее забыть про мух Фото: соцсети