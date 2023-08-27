Военнослужащий из Ноябрьска (ЯНАО), проходящий службу в зоне спецоперации, получил десятидневный отпуск по случаю рождения дочери. О рождении дочки он узнал по рации, сообщила депутат Законодательного собрания округа Надежда Гудкова.
«Когда в часть сообщили о радостном событии, солдат был на боевом задании. И там, на позициях, услышал по рации слова командира: „Поздравляю. У тебя родилась дочка!“. Бойцу по такому случаю дали 10-дневный отпуск. Летел домой как на крыльях», — сообщает Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Депутаты от партии «Единая Россия» поздравили бойца и его семью со знаменательным событием и вручили семье военнослужащего коляску. На следующий день после поздравлений, военнослужащий отбыл в зону СВО.
Надежда Гудкова поздравила бойца из Ноябрьска с рождением дочери
Фото: Надежда Гудкова, Вк — https://vk.com/gudkova_n89?w=wall600001236_1703%2Fall
Военнослужащий из Ноябрьска (ЯНАО), проходящий службу в зоне спецоперации, получил десятидневный отпуск по случаю рождения дочери. О рождении дочки он узнал по рации, сообщила депутат Законодательного собрания округа Надежда Гудкова. «Когда в часть сообщили о радостном событии, солдат был на боевом задании. И там, на позициях, услышал по рации слова командира: „Поздравляю. У тебя родилась дочка!“. Бойцу по такому случаю дали 10-дневный отпуск. Летел домой как на крыльях», — сообщает Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Депутаты от партии «Единая Россия» поздравили бойца и его семью со знаменательным событием и вручили семье военнослужащего коляску. На следующий день после поздравлений, военнослужащий отбыл в зону СВО.