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Военнослужащий из ЯНАО получил отпуск по случаю рождения дочери. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Екатеринбург, прогулка, ребенок в коляске, родители, зонт, дождь
Боец из Ноябрьска получил десятидневный отпуск по случаю рождения дочери Фото:

Военнослужащий из Ноябрьска (ЯНАО), проходящий службу в зоне спецоперации, получил десятидневный отпуск по случаю рождения дочери. О рождении дочки он узнал по рации, сообщила депутат Законодательного собрания округа Надежда Гудкова.

«Когда в часть сообщили о радостном событии, солдат был на боевом задании. И там, на позициях, услышал по рации слова командира: „Поздравляю. У тебя родилась дочка!“. Бойцу по такому случаю дали 10-дневный отпуск. Летел домой как на крыльях», — сообщает Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Депутаты от партии «Единая Россия» поздравили бойца и его семью со знаменательным событием и вручили семье военнослужащего коляску. На следующий день после поздравлений, военнослужащий отбыл в зону СВО.

Надежда Гудкова поздравила бойца из Ноябрьска с рождением дочери
Надежда Гудкова поздравила бойца из Ноябрьска с рождением дочери
Фото:

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Военнослужащий из Ноябрьска (ЯНАО), проходящий службу в зоне спецоперации, получил десятидневный отпуск по случаю рождения дочери. О рождении дочки он узнал по рации, сообщила депутат Законодательного собрания округа Надежда Гудкова. «Когда в часть сообщили о радостном событии, солдат был на боевом задании. И там, на позициях, услышал по рации слова командира: „Поздравляю. У тебя родилась дочка!“. Бойцу по такому случаю дали 10-дневный отпуск. Летел домой как на крыльях», — сообщает Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Депутаты от партии «Единая Россия» поздравили бойца и его семью со знаменательным событием и вручили семье военнослужащего коляску. На следующий день после поздравлений, военнослужащий отбыл в зону СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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