27 августа 2023

В Тюмени резко подешевела одежда и обувь

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазина одежды  MAAG   в ТЦ Планета. Пермь, покупатели, одежда, бутик, витрина магазина, шмотки, шопинг, мама с коляской, магазин одежды
Помимо одежды, в Тюмени подешевела обувь и белье Фото:

В Тюмени за год подешевели одежда и обувь. Такие данные предоставили аналитики Тюменьстата. Отчет предоставлен на конец июля 2023 года относительно декабря 2022.

«Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось снижение цен на трикотажные изделия (на 16,4%), одежду и белье (на 13,4%). Цена на обувь снизилась на 5,1%», — такие данные передает Тюменьстат.

Владелица небольшого бизнеса по производству одежды в Тюмени сообщила, что снижение стоимости готовой продукции обусловлено стабилизацией цен на рынке тканей и фурнитуры. По ее словам, в 2022 году цены резко взлетели из-за санкций, теперь же большинство компаний наладили новые каналы поставок, среди которых Турция, Китай и Индия, где цены не так отличаются от цен предыдущих лет.

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В Тюмени за год подешевели одежда и обувь. Такие данные предоставили аналитики Тюменьстата. Отчет предоставлен на конец июля 2023 года относительно декабря 2022. «Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось снижение цен на трикотажные изделия (на 16,4%), одежду и белье (на 13,4%). Цена на обувь снизилась на 5,1%», — такие данные передает Тюменьстат. Владелица небольшого бизнеса по производству одежды в Тюмени сообщила, что снижение стоимости готовой продукции обусловлено стабилизацией цен на рынке тканей и фурнитуры. По ее словам, в 2022 году цены резко взлетели из-за санкций, теперь же большинство компаний наладили новые каналы поставок, среди которых Турция, Китай и Индия, где цены не так отличаются от цен предыдущих лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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