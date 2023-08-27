В Тюмени резко подешевела одежда и обувь

Помимо одежды, в Тюмени подешевела обувь и белье Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени за год подешевели одежда и обувь. Такие данные предоставили аналитики Тюменьстата. Отчет предоставлен на конец июля 2023 года относительно декабря 2022.

«Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось снижение цен на трикотажные изделия (на 16,4%), одежду и белье (на 13,4%). Цена на обувь снизилась на 5,1%», — такие данные передает Тюменьстат.

Владелица небольшого бизнеса по производству одежды в Тюмени сообщила, что снижение стоимости готовой продукции обусловлено стабилизацией цен на рынке тканей и фурнитуры. По ее словам, в 2022 году цены резко взлетели из-за санкций, теперь же большинство компаний наладили новые каналы поставок, среди которых Турция, Китай и Индия, где цены не так отличаются от цен предыдущих лет.