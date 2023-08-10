Польша усиливает группировку военных на границе с Белоруссией

Блащак: Польша разместит на границе с Белоруссией 10 тысяч военных
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Армия развивается и пополняет запасы современного оборудования, заявил Мариуш Блащак Фото:

Польша планирует разместить на польско-белорусской границе 10 тысяч солдат. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«На границе будет около 10 тысяч солдат», — сказал Блащак в интервью Польскому радио. По его словам, через два года у страны будет самая сильная армия в Европе, поскольку уже сейчас численность польских войск составляет 170 тысяч военных. Блащак отметил, что армия развивается и пополняет запасы современного оборудования.

Ранее в Минобороны Польши сообщили, что нарастят группировку войск и боевых вертолетов на границе с Белоруссией, передает RT. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский также пригрозил полной изоляцией Белоруссии, если произойдут серьезные инциденты с ЧВК «Вагнер».

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Польша планирует разместить на польско-белорусской границе 10 тысяч солдат. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. «На границе будет около 10 тысяч солдат», — сказал Блащак в интервью Польскому радио. По его словам, через два года у страны будет самая сильная армия в Европе, поскольку уже сейчас численность польских войск составляет 170 тысяч военных. Блащак отметил, что армия развивается и пополняет запасы современного оборудования. Ранее в Минобороны Польши сообщили, что нарастят группировку войск и боевых вертолетов на границе с Белоруссией, передает RT. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский также пригрозил полной изоляцией Белоруссии, если произойдут серьезные инциденты с ЧВК «Вагнер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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