Польша усиливает группировку военных на границе с Белоруссией

Польша планирует разместить на польско-белорусской границе 10 тысяч солдат. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
«На границе будет около 10 тысяч солдат», — сказал Блащак в интервью Польскому радио. По его словам, через два года у страны будет самая сильная армия в Европе, поскольку уже сейчас численность польских войск составляет 170 тысяч военных. Блащак отметил, что армия развивается и пополняет запасы современного оборудования.
Ранее в Минобороны Польши сообщили, что нарастят группировку войск и боевых вертолетов на границе с Белоруссией, передает RT. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский также пригрозил полной изоляцией Белоруссии, если произойдут серьезные инциденты с ЧВК «Вагнер».
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