27 августа 2023
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В Ноябрьске мужчина устроил стрельбу по приставам

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, обойма, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
В Ноябрьске мужчина открыл огонь по приставам Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина устроил стрельбу по приставам. Данный факт подтвердили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

«В Ноябрьске мужчина устроил стрельбу. Факт зарегистрирован, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

По данным telegram-канала «Реальный Ноябрьск», мужчина открыл огонь по приставам, которые приехали наложить арест на его имущество. В управлении Федеральной службы судебных приставов обещали уточнить информацию и подготовить ответ позднее.

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В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина устроил стрельбу по приставам. Данный факт подтвердили в пресс-службе УМВД по ЯНАО. «В Ноябрьске мужчина устроил стрельбу. Факт зарегистрирован, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО. По данным telegram-канала «Реальный Ноябрьск», мужчина открыл огонь по приставам, которые приехали наложить арест на его имущество. В управлении Федеральной службы судебных приставов обещали уточнить информацию и подготовить ответ позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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