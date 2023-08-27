В Ноябрьске мужчина устроил стрельбу по приставам

В Ноябрьске мужчина открыл огонь по приставам
В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина устроил стрельбу по приставам. Данный факт подтвердили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
«В Ноябрьске мужчина устроил стрельбу. Факт зарегистрирован, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
По данным telegram-канала «Реальный Ноябрьск», мужчина открыл огонь по приставам, которые приехали наложить арест на его имущество. В управлении Федеральной службы судебных приставов обещали уточнить информацию и подготовить ответ позднее.
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