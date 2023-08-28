Бастрыкин требует выяснить, почему мухи атакуют жителей челябинского села

28 августа 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

С полчищами мух придется разбираться челябинским следователям Фото: Александр Мамаев © URA.RU Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей села Муслюмово на неприятный запах и множество мух в окрестностях местной птицефабрики. Соответствующий доклад он ждет от главы управления СК по Челябинской области, сообщила 28 августа пресс-служба ведомства. «В СМИ опубликовано обращение жителей села Муслюмово к руководству СК РФ. Они сообщают, что из-за отходов производства птицефабрики в воздухе стоит неприятный запах и в большом количестве летают насекомые — переносчики инфекций. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Челябинской области Асхабову А. М. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — пояснили в пресс-службе СК. Там также добавили, что, по словам жалобщиков, отходы регулярно сливаются в реку, а местные органы власти не реагируют на обращения. Проверка проводится по ст. 293 УК РФ (халатность). Возле Муслюмово расположена Кунашакская птицефабрика агрохолдинга «Здоровая ферма». Жалобы местных жителей на ее деятельность поступают последние несколько лет. В компанию направлен письменный запрос, ответ на который будет опубликован после получения.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей села Муслюмово на неприятный запах и множество мух в окрестностях местной птицефабрики. Соответствующий доклад он ждет от главы управления СК по Челябинской области, сообщила 28 августа пресс-служба ведомства. «В СМИ опубликовано обращение жителей села Муслюмово к руководству СК РФ. Они сообщают, что из-за отходов производства птицефабрики в воздухе стоит неприятный запах и в большом количестве летают насекомые — переносчики инфекций. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Челябинской области Асхабову А. М. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — пояснили в пресс-службе СК. Там также добавили, что, по словам жалобщиков, отходы регулярно сливаются в реку, а местные органы власти не реагируют на обращения. Проверка проводится по ст. 293 УК РФ (халатность). Возле Муслюмово расположена Кунашакская птицефабрика агрохолдинга «Здоровая ферма». Жалобы местных жителей на ее деятельность поступают последние несколько лет. В компанию направлен письменный запрос, ответ на который будет опубликован после получения.